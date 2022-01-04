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Curva da Jurema

Prefeitura de Vitória recolhe móveis de pessoas em situação de rua

A ação na Curva da Jurema foi feita a partir de um pedido de comerciantes e moradores da região; as pessoas em situação de rua foram encaminhadas para o serviço de assistência social
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

04 jan 2022 às 13:16

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 13:16

Ação da Prefeitura de Vitória recolheu móveis de pessoas em situação de rua na Curva da Jurema
Ação da Prefeitura de Vitória recolheu móveis de pessoas em situação de rua na Curva da Jurema Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma ação da Prefeitura de Vitória recolheu móveis de pessoas em situação de rua que estavam ocupando de forma irregular a região da Curva da Jurema na manhã desta terça-feira (4). A administração ressaltou que fez o encaminhamento dessas pessoas para os serviços de assistência social do município.
De acordo com a prefeitura, a solicitação para a ação veio dos comerciantes do local e dos moradores da região e o material recolhido será descartado. Foi utilizado um caminhão para fazer o transporte do material e agentes da Guarda Municipal auxiliaram a ação. Veja abaixo:
A administração ressaltou que faz um trabalho de informação, acolhimento e convencimento das pessoas em situação de rua, para que elas aceitem o atendimento e deixem os locais públicos. Ainda conforme a PMV, a ação também aconteceu na Enseada do Suá, Praia do Suá e em Santa Helena, todas nesta terça-feira.

AMBULANTES IRREGULARES

Prefeitura de Vitória também comunicou que, durante a ação, identificou dois vendedores ambulantes que estavam em situação irregular na Curva da Jurema. Segundo a administração, eles já haviam sido orientados e notificados anteriormente, mas não deixaram o local.
A administração explicou que as mercadorias foram apreendidas e podem ser recuperadas a partir do momento em que os vendedores ambulantes regularizarem a situação deles.

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