Prefeitura de Vitória recolhe móveis de pessoas em situação de rua

Ação da Prefeitura de Vitória recolheu móveis de pessoas em situação de rua na Curva da Jurema Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma ação da Prefeitura de Vitória recolheu móveis de pessoas em situação de rua que estavam ocupando de forma irregular a região da Curva da Jurema na manhã desta terça-feira (4). A administração ressaltou que fez o encaminhamento dessas pessoas para os serviços de assistência social do município.

De acordo com a prefeitura, a solicitação para a ação veio dos comerciantes do local e dos moradores da região e o material recolhido será descartado. Foi utilizado um caminhão para fazer o transporte do material e agentes da Guarda Municipal auxiliaram a ação. Veja abaixo:

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A administração ressaltou que faz um trabalho de informação, acolhimento e convencimento das pessoas em situação de rua, para que elas aceitem o atendimento e deixem os locais públicos. Ainda conforme a PMV, a ação também aconteceu na Enseada do Suá, Praia do Suá e em Santa Helena, todas nesta terça-feira.

AMBULANTES IRREGULARES

Prefeitura de Vitória também comunicou que, durante a ação, identificou dois vendedores ambulantes que estavam em situação irregular na Curva da Jurema. Segundo a administração, eles já haviam sido orientados e notificados anteriormente, mas não deixaram o local.