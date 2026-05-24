O sinistro que causa muita dor de cabeça a motoristas no ES

Dados do Observatório de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) revelam que o tipo de sinistro de trânsito mais comum no Espírito Santo é o de colisão traseira, situação que se repete com frequência, especialmente no trânsito da Grande Vitória.





De janeiro até o fim da primeira quinzena de maio, 3.168 sinistros dessa modalidade aconteceram nas vias capixabas, média de 23 casos, ou seja, quase um registro por hora. Destaca-se que, desse total, 3.086 foram sem vítimas e somente 81 tiveram vítimas parciais.





O advogado especialista em direito de trânsito e especialista em segurança pública Fábio Marçal alerta para os cuidados nessa situação: “Em casos de colisão traseira, a orientação é preservar a segurança das pessoas, sinalizar o local, registrar imagens do acidente e reunir todas as provas possíveis”.