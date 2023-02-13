BR 262: projeto de duplicação entra em plano de 100 dias do governo Lula

Duplicação da Rodovia BR 262 ocorreria com concessão, porém leilão não teve interessados Crédito: Fernando Madeira

A duplicação da BR 262 no Espírito Santo voltou a ser incluída entre as obras a serem executadas pelo governo federal. Por nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou "que está estudando a contratação para elaboração dos projetos de engenharia para a duplicação da BR 262".

De acordo com Luiz Cesar Maretto, diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), a ampliação da rodovia foi incluída entre as obras prioritárias da União nos cem primeiros dias da administração de Luiz Inácio Lula da Silva.

"Na semana passada estive em Brasília, tratando de informações sobre o nosso trecho rodoviário, e a informação que recebi do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) é de que estão preparando e já querem incluir, entre os primeiros cem dias do governo federal, a publicação do edital para a contratação do projeto de duplicação da BR 262", relatou Maretto.

"É um trecho complicado de duplicação, com muita pedra de um lado e despenhadeiro do outro. É uma obra cara, e se conseguirmos fazer pontos com terceira faixa, ampliação da ponte na chegada do Jucu, aliado à nova rodovia que vamos fazer, já dá um alento para o tráfego na região", pondera.

Longa espera

Em junho do ano passado, o governo federal lançou um novo edital de concessão da BR 381, em Minas Gerais, confirmando a exclusão da BR 262 no Espírito Santo. Investidores avaliaram o trecho capixaba como área de alto risco geológico.

Ao longo dos anos, foram ao menos duas outras tentativas de duplicação que fracassaram. Em ambas as ocasiões, ninguém apareceu para arrematar a rodovia. Em 2013, no governo Dilma Rousseff, o leilão chegou a acontecer, mas sem propostas.

Em fevereiro de 2022, a Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT) decidiu suspender o certame antes mesmo de ele acontecer. O órgão identificou que não havia interesse das empresas no projeto. Apesar de as chances do leilão serem maiores, sempre houve a desconfiança de que os altos custos das obras previstas no projeto pudessem afastar os investidores.

Mais pontos de ultrapassagem

Outra ação envolve um estudo para melhorar o tráfego na BR 262 e reduzir o número de acidentes — enquanto a duplicação não sai do papel —, que está sendo realizado por órgãos federais e estaduais. Entre as alternativas que são avaliadas está a ampliação de locais de ultrapassagem na rodovia, ocupando até mesmo pistas opostas, já para o feriado de carnaval.

O assunto foi tema de uma reunião, segundo o deputado estadual Fabrício Gandini, que contou ainda com a presença do superintendente regional do Dnit, Romeu Scheibe Neto; do secretário de Estado da Mobilidade e Infraestrutura Urbana, Fábio Damasceno; do prefeito de Domingos Martins, Wanzete Kruger; e do chefe de gabinete do senador Fabiano Contarato (PT), Roberto Carlos; além de representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

“Queremos garantir o ir e vir dos moradores e turistas que frequentam a região de Domingos Martins e municípios vizinhos, uma das mais lindas do Espírito Santo. Se a duplicação é algo a longo prazo, temos de avaliar medidas urgentes para garantir o fluxo e evitar os acidentes”, declarou Gandini, que preside a Comissão Especial, aberta na Assembleia Legislativa, para discutir os problemas das BRs 101, 262 e trechos concedidos à Rodosol.

De acordo com o parlamentar, uma nova reunião será realizada na próxima quinta-feira (16), para avaliar as possíveis soluções. “O Dnit e a PRF vão fazer os estudos técnicos para avaliar quais intervenções são viáveis. Destaco a importância da presença da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura Urbana do governo do Estado no grupo”, frisou.

O deputado informou ainda que serão propostas soluções de curto, médio e longo prazos para minimizar os impactos negativos causados pelos engarrafamentos e acidentes ocorridos na via aos finais de semana e feriados, mas o parlamentar não quis adiantar quais medidas estão sendo estudadas, antes dos estudos técnicos apontarem os caminhos.