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Obra do contorno de Viana será 1ª fase de nova rodovia nas montanhas

Licitação da construção da estrada, com cerca de 10,6 quilômetros, está prevista para ocorrer até o mês de abril; trabalhos devem ser iniciados até o final do ano
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

16 fev 2023 às 07:48

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 07:48

Mapa com as novas rodovias do ES e suas ligações com outras rodovias já existentes
Contorno de Viana, em azul, terá dois trechos, um ligando as rodovias federais e o outro com a ES 388 Crédito: DER-ES
Obra do contorno de Viana será 1ª fase de nova rodovia nas montanhas
Até o mês de abril, deverá ser aberta a licitação para selecionar a empresa que realizará as obras do Contorno de Viana. A nova via fará a ligação da ES 388, em fase de conclusão, até a BR 262, contornando a cidade. Permitirá ainda o acesso à nova Rodovia das Montanhas, que também será construída pelo governo estadual.
A obra, de acordo com Luiz Cesar Maretto, diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), está estimada em R$ 130 milhões.
O Contorno de Viana, ainda segundo Maretto, terá início na BR 101, na altura do Seringal, e seguirá até o final do município de Viana, fazendo a ligação com a BR 262 no trecho próximo ao Sistema Prisional, perto do radar.
Antes de se unir à BR 262, a proposta é construir uma rotatória que dará acesso à Rodovia das Montanhas, uma nova opção de via a ser construída também pelo governo estadual como alternativa turística ao tráfego na estrada federal, que seria destinada somente a caminhões mais pesados e carretas.
"Queremos publicar o edital em março e abril, depois, sempre tem uma briga saudável entre as empresas, alguns recursos, o que faz parte do processo, mas no segundo semestre já iniciamos as obras. Este é o primeiro trecho que vamos executar”, explica o diretor do DER-ES.

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O Contorno de Viana, a partir da BR 101 e em direção às montanhas, terá cerca de 10,6 quilômetros de extensão. Mas também será construído um outro trecho, que fará a conexão dele com a ES 388, cuja obra está sendo finalizada pelo governo estadual. Será um percurso de 6 quilômetros.
A ES 388 também permitirá acessar a Rodovia do Sol (ES 060). Maretto lembra ainda que essas vias fazem parte de um conjunto rodoviário que, aliado a outras ainda em construção, vai ajudar a desafogar o tráfego, principalmente de caminhões, de dentro dos centros com maior adensamento populacional.
“E vai favorecer o acesso ao porto em Vila Velha. Hoje temos duas grandes possibilidades: uma delas é a BR 447, que o governo federal está fazendo, e que se encaixa na Rodovia Leste Oeste, que fizemos, e que também passa pelos viadutos que estamos construindo, além de cruzar com a Rodovia Darly Santos, chegando ao porto em Vila Velha, sem problemas para o trânsito local”, pondera.
O diretor-presidente observa ainda que, quando todas as rodovias em construção estiverem concluídas, se ampliarão as possibilidades de crescimento e desenvolvimento econômico. “Imagina hoje um caminhão com carga passando em São Torquato”, pondera.
Destaca também as novas fronteiras que vão ser abertas para o turismo, com acesso facilitado a outros pontos da região de montanhas e das próprias cidades da Região Metropolitana. “E temos a expectativa para a duplicação da BR 262, que o Dnit acenou que irá incluir entre as obras dos cem primeiros dias do governo federal”, relata.

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