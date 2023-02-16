Contorno de Viana, em azul, terá dois trechos, um ligando as rodovias federais e o outro com a ES 388 Crédito: DER-ES

Your browser does not support the audio element. Obra do contorno de Viana será 1ª fase de nova rodovia nas montanhas

Até o mês de abril, deverá ser aberta a licitação para selecionar a empresa que realizará as obras do Contorno de Viana. A nova via fará a ligação da ES 388, em fase de conclusão, até a BR 262, contornando a cidade. Permitirá ainda o acesso à nova Rodovia das Montanhas, que também será construída pelo governo estadual.

A obra, de acordo com Luiz Cesar Maretto, diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), está estimada em R$ 130 milhões.

O Contorno de Viana, ainda segundo Maretto, terá início na BR 101, na altura do Seringal, e seguirá até o final do município de Viana, fazendo a ligação com a BR 262 no trecho próximo ao Sistema Prisional, perto do radar.

Antes de se unir à BR 262, a proposta é construir uma rotatória que dará acesso à Rodovia das Montanhas, uma nova opção de via a ser construída também pelo governo estadual como alternativa turística ao tráfego na estrada federal, que seria destinada somente a caminhões mais pesados e carretas.

"Queremos publicar o edital em março e abril, depois, sempre tem uma briga saudável entre as empresas, alguns recursos, o que faz parte do processo, mas no segundo semestre já iniciamos as obras. Este é o primeiro trecho que vamos executar”, explica o diretor do DER-ES.

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Outras ligações

O Contorno de Viana, a partir da BR 101 e em direção às montanhas, terá cerca de 10,6 quilômetros de extensão. Mas também será construído um outro trecho, que fará a conexão dele com a ES 388, cuja obra está sendo finalizada pelo governo estadual. Será um percurso de 6 quilômetros.

A ES 388 também permitirá acessar a Rodovia do Sol (ES 060). Maretto lembra ainda que essas vias fazem parte de um conjunto rodoviário que, aliado a outras ainda em construção, vai ajudar a desafogar o tráfego, principalmente de caminhões, de dentro dos centros com maior adensamento populacional.

“E vai favorecer o acesso ao porto em Vila Velha. Hoje temos duas grandes possibilidades: uma delas é a BR 447, que o governo federal está fazendo, e que se encaixa na Rodovia Leste Oeste, que fizemos, e que também passa pelos viadutos que estamos construindo, além de cruzar com a Rodovia Darly Santos, chegando ao porto em Vila Velha, sem problemas para o trânsito local”, pondera.

O diretor-presidente observa ainda que, quando todas as rodovias em construção estiverem concluídas, se ampliarão as possibilidades de crescimento e desenvolvimento econômico. “Imagina hoje um caminhão com carga passando em São Torquato”, pondera.