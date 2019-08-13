Construção de delegacia em Cachoeiro deve custar R$ 5,1 milhões

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, no bairro Independência, o governo do Estado autorizou a liberação de aproximadamente R$ 5,1 milhões para a construção da nova sede no mesmo local. O início das obras, porém, não foi definido. Após cinco anos da demolição da antiga delegacia de, no Sul do Estado, no bairro Independência, o governo do Estado autorizou a liberação de aproximadamente R$ 5,1 milhões para a construção da nova sede no mesmo local. O início das, porém, não foi definido.

Nesta segunda-feira (12), o governo divulgou que o imóvel será reconstruído e funcionarão seis delegacias: sede administrativa, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Narcóticos (Denarc), Investigações Criminais (Dipo), Proteção à Criança, Adolescente e Idoso (Dpcai), Infrações Penais Outras (Dipo) e o plantão da Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O investimento previsto é de R$ 5.144.341,80.

Atualmente, a Delegacia Regional funciona em imóvel alugado, no bairro BNH, e a delegacia da mulher funciona em imóvel cedido pela defensoria pública. O projeto inicial, orçado em 2014, quando o antigo prédio foi demolido, estimava gasto de R$ 4 milhões.