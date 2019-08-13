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Polícia

Construção de delegacia em Cachoeiro deve custar R$ 5,1 milhões

Governo do Estado anunciou liberação do valor para obras da nova sede da delegacia, mas início das obras não foi definido

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 16:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2019 às 16:19
Após cinco anos da demolição da antiga delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, no bairro Independência, o governo do Estado autorizou a liberação de aproximadamente R$ 5,1 milhões para a construção da nova sede no mesmo local. O início das obras, porém, não foi definido.
Nesta segunda-feira (12), o governo divulgou que o imóvel será reconstruído e funcionarão seis delegacias: sede administrativa, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Narcóticos (Denarc), Investigações Criminais (Dipo), Proteção à Criança, Adolescente e Idoso (Dpcai), Infrações Penais Outras (Dipo) e o plantão da Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O investimento previsto é de R$ 5.144.341,80.
Atualmente, a Delegacia Regional funciona em imóvel alugado, no bairro BNH, e a delegacia da mulher funciona em imóvel cedido pela defensoria pública. O projeto inicial, orçado em 2014, quando o antigo prédio foi demolido, estimava gasto de R$ 4 milhões.
O recurso está garantido no orçamento anual do Estado. Em relação à ordem de serviço, o Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo informou que ainda não há previsão, uma vez que o processo ainda está em trâmites internos para realizar a licitação.

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