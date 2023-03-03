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Vídeo: acidente com carro deixa motociclista ferido em Aracruz

Automóvel tentou fazer uma conversão irregular à esquerda, de acordo com a PM, gerando a batida nesta sexta-feira (3); vítima sofreu só ferimentos leves
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

03 mar 2023 às 12:41

Publicado em 03 de Março de 2023 às 12:41

Um acidente entre um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida no bairro Guaxindiba, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (3). Imagens de uma câmera de segurança flagraram a batida, em que o motociclista é arremessado ao chão. De acordo com informações da Polícia Militar, ele sofreu escoriações leves e foi socorrido para o Hospital São Camilo, no município.
O vídeo mostra que os veículos seguiam no mesmo sentido, quando o carro tentou fazer uma conversão à esquerda – que é irregular, segundo a PM. Nesse momento, ele "fecha" o motociclista, que não conseguiu reduzir a velocidade a tempo e bateu na lateral do veículo, caindo em seguida.
Os dois condutores não estavam mais no local quando os policiais militares chegaram. Como não houve flagrante, não houve aplicação de multa e não foi necessário fazer o teste do bafômetro nos motoristas, explicou a corporação.

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