Ex-dono de lava-jato é morto dentro de estabelecimento em São Gabriel

Homem foi morto a tiros, na tarde desta quinta-feira (2), dentro do lava-jato no bairro Jardim de Infância, em São Gabriel da Palha Crédito: Leitor | A Gazeta

A PM informou que, no estabelecimento também estava outro sócio do lava-jato, que conseguiu se esconder dentro de um dos carros quando os suspeitos cometeram o crime.

Ian Rodrigues, de 28 anos, ex-dono de lava-jato morto dentro de estabelecimento em São Gabriel da Palha Crédito: Leitor | A Gazeta

A vítima morreu no local. Segundo a PM, após os disparos os suspeitos fugiram a pé.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML), para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A Polícia Civil informou que a ocorrência segue em andamento.

Suspeito preso

Neste sábado (4), a polícia conseguiu prender um dos suspeitos de participar do crime. O suspeito preso, um homem de 25 anos, não teve o nome divulgado.

Polícia Civil informou que o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde foi autuado por homicídio e receptação e conduzido ao presídio.

A corporação informou que o caso segue sob investigação da delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha. Outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.