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Crime no Norte do ES

Ex-dono de lava-jato é morto dentro de estabelecimento em São Gabriel

Homem foi morto a tiros após dois suspeitos invadiram o local e atiraram contra a vítima, na tarde desta quinta-feira (2), no bairro Jardim de Infância

Publicado em 02 de Março de 2023 às 18:56

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

02 mar 2023 às 18:56
Homem foi morto a tiros, na tarde desta quinta-feira (2), dentro do lava-jato no bairro Jardim de Infância, em São Gabriel da Palha
Homem foi morto a tiros, na tarde desta quinta-feira (2), dentro do lava-jato no bairro Jardim de Infância, em São Gabriel da Palha Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem foi morto a tiros, na tarde desta quinta-feira (2), dentro de um lava-jato no bairro Jardim de Infância, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Ian Rodrigues, de 28 anos, um dos ex-donos do estabelecimento. De acordo com a Polícia Militar, dois suspeitos invadiram o local e atiraram contra a vítima
A PM informou que, no estabelecimento também estava outro sócio do lava-jato, que conseguiu se esconder dentro de um dos carros quando os suspeitos cometeram o crime.
Ian Rodrigues, de 28 anos, ex-dono de lava-jato morto dentro de estabelecimento em São Gabriel da Palha Crédito: Leitor | A Gazeta
A vítima morreu no local. Segundo a PM, após os disparos os suspeitos fugiram a pé.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML), para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A Polícia Civil informou que a ocorrência segue em andamento. 

Suspeito preso

Neste sábado (4), a polícia conseguiu prender um dos suspeitos de participar do crime. O suspeito preso, um homem de 25 anos, não teve o nome divulgado.
Polícia Civil informou que o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde foi autuado por homicídio e receptação e conduzido ao presídio.
A corporação informou que o caso segue sob investigação da delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha. Outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.
A PC também informa que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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