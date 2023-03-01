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O extrato dos acidentes de trânsito com mortes que aumentaram no ES

De tipos de acidentes mais fatais a dias da semana com mais ocorrências, gráficos mostram o retrato do problema nas estradas que cortam o Estado
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

01 mar 2023 às 16:06

Publicado em 01 de Março de 2023 às 16:06

Diariamente são noticiados acidentes de trânsito no Espírito Santo, muitos deles com mortes. E a percepção de quem está por trás da notícia na Redação é validada pelos dados oficiais. O número de vítimas que perdem a vida em desastres nas estradas cresceu no Estado. Em 2022, foram registrados 827 casos — uma média de dois óbitos por dia. O número é 9% maior do que o catalogado no ano anterior (756). As informações são do Observatório da Segurança Cidadã do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)
Confira em infográficos o extrato e análise dos dados:
No observatório do IJSN é possível notar que os acidentes de colisão/choque são os mais fatais. Os anos que bateram recorde de mortes foram 2016 e 2017, com 594 casos cada. Os números caíram no ano seguinte, mas em 2021 voltaram a subir.
O número de vítimas atropeladas também teve o pico em 2016, com 158 registros, seguido pelo ano de 2019, com 166 mortes, e 2022, com 143 ocorrências.
Em 2016, 88 pessoas morreram em acidentes de capotamento/tombamento no Espírito Santo. O número deu um salto no ano seguinte, com 180 casos — foi o maior já registrado. 2022 ficou em segundo lugar, com 168 mortes.
Além dos tipos de acidente, o observatório permite entender em qual período da semana há mais ocorrências. Em todos os anos, sábado e domingo saem na frente como os dias que mais registram mortes no trânsito.

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