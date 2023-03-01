O extrato dos acidentes de trânsito com mortes que aumentaram no ES

Confira em infográficos o extrato e análise dos dados:

No observatório do IJSN é possível notar que os acidentes de colisão/choque são os mais fatais. Os anos que bateram recorde de mortes foram 2016 e 2017, com 594 casos cada. Os números caíram no ano seguinte, mas em 2021 voltaram a subir.

O número de vítimas atropeladas também teve o pico em 2016, com 158 registros, seguido pelo ano de 2019, com 166 mortes, e 2022, com 143 ocorrências.

Em 2016, 88 pessoas morreram em acidentes de capotamento/tombamento no Espírito Santo. O número deu um salto no ano seguinte, com 180 casos — foi o maior já registrado. 2022 ficou em segundo lugar, com 168 mortes.