E tome multa! As infrações de trânsito mais cometidas no ES

Agente da Guarda Municipal de Vitória multa veículo estacionado em local proibido no aeroporto Crédito: PMV/Divulgação

De janeiro a setembro, foram identificadas 451.292 infrações de trânsito no Estado, de acordo com o Observatório do Trânsito do Detran-ES . Este número certamente é maior, já que as informações referentes ao último mês ainda estão sendo abastecidas no sistema.

Desse total atual, 112.063 foram consideradas como gravíssimas (24,83%) e outras 121.819 (27%) foram do tipo grave. E quais são as líderes? São erros bem comuns do dia a dia.

O primeiro lugar é transitar em velocidade superior à máxima permitida, superando, inclusive, aquele limite em até 20% (161.328). Depois vem transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% e até 50% do permitido (28.347). O terceiro lugar fica para avançar o sinal vermelho do semáforo (22.310).

Outras infrações comuns cometidas em solo capixaba são estacionar em local/horário proibidos pela sinalização (22.194) e conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado (14.417). E, acreditem, tem gente que leva multa por não usar o cinto de segurança (13.068).

O DER/ES é o principal órgão que emite multas (158.130), seguido pela dobradinha PM /Detran (62.091) e, depois, pela PRF (60.520).