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Leonel Ximenes

E tome multa! As infrações de trânsito mais cometidas no ES

DER/ES, PM/Detran e PRF, pela ordem, são os maiores emissores de multa em 2022 no Estado

Públicado em 

25 out 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Agente da Guarda Municipal de Vitória multa veículo estacionado em local proibido
Agente da Guarda Municipal de Vitória multa veículo estacionado em local proibido no aeroporto Crédito: PMV/Divulgação
De janeiro a setembro, foram identificadas 451.292 infrações de trânsito no Estado, de acordo com o Observatório do Trânsito do Detran-ES. Este número certamente é maior, já que as informações referentes ao último mês ainda estão sendo abastecidas no sistema.
Desse total atual, 112.063 foram consideradas como gravíssimas (24,83%) e outras 121.819 (27%) foram do tipo grave. E quais são as líderes? São erros bem comuns do dia a dia.

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O primeiro lugar é transitar em velocidade superior à máxima permitida, superando, inclusive, aquele limite em até 20% (161.328). Depois vem transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% e até 50% do permitido (28.347). O terceiro lugar fica para avançar o sinal vermelho do semáforo (22.310).
Outras infrações comuns cometidas em solo capixaba são estacionar em local/horário proibidos pela sinalização (22.194) e conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado (14.417). E, acreditem, tem gente que leva multa por não usar o cinto de segurança (13.068).
O DER/ES é o principal órgão que emite multas (158.130), seguido pela dobradinha PM/Detran (62.091) e, depois, pela PRF (60.520).

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São muitas infrações diárias. Mesmo que o dado ainda esteja em atualização, verifica-se uma média de 1.659 delitos diários no trânsito.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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