Famoso bairro de classe média lidera casos de ataques a veículos no ES

O Espírito Santo registrou 5.718 furtos e roubos de veículos, como carros e motos, de janeiro a setembro deste ano, segundo levantamento do Sindicato das Seguradoras do Rio de Janeiro e Espírito Santo, a partir de dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)
.
Isso quer dizer que, em média, 21 veículos são levados de seus donos, seja por meio de ação violenta ou não. Até setembro, foram registrados 3.386 furtos, enquanto os roubos foram 2.332.
De acordo com a Sesp, a liderança dos roubos e furtos de veículos está com a Serra (1.301), seguida por Vila Velha
(1.058), Cariacica (874) e Vitória (514).
Quanto aos bairros, o Parque Residencial Laranjeiras, na Serra
, é o lugar com mais ataques (162), e o segundo lugar é Campo Grande, em Cariacica, com 107. Ambos os locais se destacam pela alta densidade de moradores e de comércios.
Os horários com mais ocorrências são os noturnos, especialmente os das 20h (341) e das 19h (326).
As motocicletas são os veículos mais visados. Ao todo, já foram furtadas e roubadas 2.597 motos, com 1.979 furtos e 618 roubos acumulados.