Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Famoso bairro de classe média lidera casos de ataques a veículos no ES

Segundo Sindicato das Seguradoras, 21 veículos são roubados e furtados por dia no Estado

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 02:11

Públicado em 

17 out 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Venda de veículos novos no ES registra alta de 30% em maio
Até setembro, foram registrados 3.386 furtos, enquanto os roubos foram 2.332 Crédito: Freepik
O Espírito Santo registrou 5.718 furtos e roubos de veículos, como carros e motos, de janeiro a setembro deste ano, segundo levantamento do Sindicato das Seguradoras do Rio de Janeiro e Espírito Santo, a partir de dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).
Isso quer dizer que, em média, 21 veículos são levados de seus donos, seja por meio de ação violenta ou não. Até setembro, foram registrados 3.386 furtos, enquanto os roubos foram 2.332.
De acordo com a Sesp, a liderança dos roubos e furtos de veículos está com a Serra (1.301), seguida por Vila Velha (1.058), Cariacica (874) e Vitória (514).
Quanto aos bairros, o Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, é o lugar com mais ataques (162), e o segundo lugar é Campo Grande, em Cariacica, com 107. Ambos os locais se destacam pela alta densidade de moradores e de comércios.

Veja Também

2.012 veículos: navio bate recorde do ano no Porto de Vitória

Vila Velha proíbe veículos puxados por animais

Rota de fuga, pequena cidade do ES recupera 55 veículos roubados em 2 meses

Os horários com mais ocorrências são os noturnos, especialmente os das 20h (341) e das 19h (326).
As motocicletas são os veículos mais visados. Ao todo, já foram furtadas e roubadas 2.597 motos, com 1.979 furtos e 618 roubos acumulados.

Veja Também

Clima de violência política faz megaevento na Praça do Papa ser adiado

Os dois lados do ES: onde a paz predomina, e quando a violência explode

As maiores vítimas da violência no Espírito Santo

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Segurança Pública Serra Sesp veículos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esgoto da Serra: a reunião dos empresários da construção civil com o governador
Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória
Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados