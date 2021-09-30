Rota de fuga, pequena cidade do ES recupera 55 veículos roubados em 2 meses

A central de videomonitoramento da Guarda Municipal de Itapemirim Crédito: Prefeitura de Itapemirim/Divulgação

Itapemirim está de olho nos ladrões que utilizam a cidade como rota alternativa de fuga à BR 101 . O município do litoral sul do Estado, de apenas 35 mil habitantes, conseguiu recuperar 55 veículos furtados em apenas dois meses de funcionamento do cerco eletrônico na cidade - 18 carros, 31 motos e identificação de outros seis veículos adulterados.

Das 274 ocorrências registradas pela Guarda Municipal, durante os meses de julho e agosto, 57% foram geradas a partir do Cerco Inteligente de Segurança, implantado no início de julho.

Além dos 158 registros do cerco eletrônico, outras 116 ocorrências foram atendidas a partir de solicitações por meio da Central Operacional da Guarda Municipal. No ranking de atendimentos, o sistema de videomonitoramento composto por 137 câmeras, sendo 40 dotadas com tecnologia OCR (Optical Character Recognition), pela qual são visualizadas as placas de veículos com alguma restrição de furto e roubo, ainda gerou ocorrências diversas, como abordagens (15), uso de entorpecente (37) e suspeita de furto (23).

“A operacionalização do cerco inteligente e a integração das forças de segurança têm reflexos imediatos na prevenção e diminuição das ações criminosas no município”, constata o secretário de Defesa Social, coronel Oberacy Emmerich.

Guarda Municipal aborda caminhão em Itapemirim Crédito: Prefeitura de Itapemirim/Divulgação

E o que explica uma cidade tão pequena com números tão altos de identificação de veículos roubados e furtados? Para Emmerich, não há mistério: “É por enquanto uma teoria que está se comprovando. Esta região está sendo rota de fuga de delinquentes que tentam evitar a BR 101 e a Polícia Rodoviária Federal para chegar à divisa com o Rio de Janeiro e para entrar no Espírito Santo também com veículos roubados e furtados. Mas depois do cerco inteligente, a gente pegou muitos veículos com restrição de furtos e roubos”.

O videomonitoramento ganhou um software, que interligado ao sistema de câmeras do Cerco Inteligente de Segurança, permite a identificação imediata dos veículos com alguma restrição de furto ou roubo. A partir da visualização do veículo, o sistema dispara um alarme aos operadores da Central, que simultaneamente acionam as forças de segurança do município.