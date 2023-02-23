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Mais uma tragédia

Vítima de acidente em Fundão perdeu irmã também durante o carnaval

Vitória Pauli, de 20 anos, que está internada em estado grave após um acidente em Fundão, perdeu a irmã em 2018; Jéssica, na época com 24 anos, foi vítima de uma bala perdida enquanto comemorava no Norte do Estado
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

23 fev 2023 às 14:46

Publicado em 23 de Fevereiro de 2023 às 14:46

Família das irmãs Jéssika Pauli e Vitória Pauli vive mais uma tragédia durante o carnaval
As irmãs Jéssika Pauli (à esquerda) e Vitória Pauli se acidentaram durante o carnaval, em um intervalo de cinco anos Crédito: Arquivo Pessoal
A família da manicure Vitória Rosa Pauli Rodrigues da Silva, de 20 anos, internada após sofrer um acidente grave na manhã desta quarta-feira (22), em Fundão, vive pela segunda vez um drama durante o período do carnaval. Em 2018, a irmã de Vitória, Jéssika Pauli, à época com 24 anos, morreu após ser baleada enquanto comemorava a festividade em Guriri, em São Mateus, na região Norte do Estado.
Em conversa com A Gazeta, o irmão da manicure, o jornalista Hudson Pauli Rodrigues, contou que Jéssika foi vítima de uma bala perdida no dia 14 de fevereiro daquele ano. Conforme noticiado na época, um policial militar de folga se defendia de agressões cometidas por dois homens em uma casa de praia, quando disparou e acertou, acidentalmente, a jovem.
"Recebemos a notícia do acidente com muito susto, porque eu já perdi uma irmã em 2018, no carnaval também. De repente, aconteceu mais essa tragédia. E ela [Vitória] está em um estado grave de saúde. Muito complicado para toda a nossa família", lamentou Hudson.
Vítima de acidente em Fundão perdeu irmã também durante o carnaval
As manicures e irmãs Jéssika Pauli e Vitória Pauli, de 20
Jéssika Pauli (à esquerda) tinha 24 anos na época em que morreu; Vitória Pauli, de 20, segue internada em hospital da Serra Crédito: Arquivo Pessoal

Entenda

Vitória Rosa Pauli e outros três amigos voltavam da Bahia quando o carro em que estavam, um Hyundai HB20, colidiu contra outros dois veículos, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com o irmão, ela teve o pulmão perfurado e a bacia quebrada devido ao impacto. O acidente deixou cinco pessoas feridas, incluindo o condutor do Fiat Mobi. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
Acidente com três carros na BR 101 deixa cinco feridos em Fundão
O acidente ocorrido na BR 101, em Fundão, deixou cinco pessoas feridas  Crédito: Leitor A Gazeta
"Minha irmã está entubada e sedada. Não pode se mexer, nada, pois há o risco de um sangramento interno. Ela estava voltando para casa junto com alguns amigos. Moramos em Castelândia, na Serra", afirmou o jornalista.
Além da manicure, duas amigas e uma criança de 12 anos – cujas identidades não foram divulgadas – estavam no veículo. De acordo com Hudson, somente a irmã e outra vítima do HB20 seguem internadas no Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra.

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