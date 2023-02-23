As irmãs Jéssika Pauli (à esquerda) e Vitória Pauli se acidentaram durante o carnaval, em um intervalo de cinco anos Crédito: Arquivo Pessoal

Em conversa com A Gazeta, o irmão da manicure, o jornalista Hudson Pauli Rodrigues, contou que Jéssika foi vítima de uma bala perdida no dia 14 de fevereiro daquele ano. Conforme noticiado na época, um policial militar de folga se defendia de agressões cometidas por dois homens em uma casa de praia, quando disparou e acertou, acidentalmente, a jovem.

"Recebemos a notícia do acidente com muito susto, porque eu já perdi uma irmã em 2018, no carnaval também. De repente, aconteceu mais essa tragédia. E ela [Vitória] está em um estado grave de saúde. Muito complicado para toda a nossa família", lamentou Hudson.

Your browser does not support the audio element. Vítima de acidente em Fundão perdeu irmã também durante o carnaval

Jéssika Pauli (à esquerda) tinha 24 anos na época em que morreu; Vitória Pauli, de 20, segue internada em hospital da Serra Crédito: Arquivo Pessoal

Entenda

Vitória Rosa Pauli e outros três amigos voltavam da Bahia quando o carro em que estavam, um Hyundai HB20, colidiu contra outros dois veículos , segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com o irmão, ela teve o pulmão perfurado e a bacia quebrada devido ao impacto. O acidente deixou cinco pessoas feridas, incluindo o condutor do Fiat Mobi. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O acidente ocorrido na BR 101, em Fundão, deixou cinco pessoas feridas Crédito: Leitor A Gazeta

"Minha irmã está entubada e sedada. Não pode se mexer, nada, pois há o risco de um sangramento interno. Ela estava voltando para casa junto com alguns amigos. Moramos em Castelândia, na Serra", afirmou o jornalista.