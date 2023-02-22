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Homem morre após Fusca pegar fogo na Rodovia do Sol, em Vila Velha

O homem foi socorrido em uma ambulância do Samu e levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Riviera da Barra, mas não resistiu e morreu
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

22 fev 2023 às 10:09

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 10:09

Um homem morreu vítima de um incêndio em um Fusca no Km 14 da Rodovia do Sol, na altura da Barra do Jucu, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (22). O fogo no veículo foi registrado por volta das 6h40, segundo a Rodosol, concessionária responsável pelo trecho. 
Várias imagens feitas por quem passava pelo local mostram a fumaça saindo do Fusca, que ficou destruído. O homem foi socorrido em uma ambulância do Samu e chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Riviera da Barra, perto do local do incidente. A morte foi confirmada pela Polícia Militar, que não soube detalhar a identidade da vítima. Informações sobre como teria iniciado o incêndio são desconhecidas.
Equipes da Rodosol e do Corpo de Bombeiros estiveram no atendimento da ocorrência. Uma parte da pista, no sentido Vila Velha-Guarapari, ficou interditada até as 8h18.
Fusca pega fogo na Rodovia do Sol, em Vila Velha
Fusca pega fogo na Rodovia do Sol, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
Às 7h30 desta quarta (22), quando começou a receber as imagens do incêndio, a reportagem de A Gazeta entrou em contato com as corporações que normalmente estão no atendimento de ocorrência semelhantes. A Polícia Civil e a Guarda Municipal informaram que não foram acionados para o incêndio no Fusca.
Em um primeiro momento, a Polícia Militar informou que não havia sido acionada. Em uma segunda resposta, a corporação confirmou a morte do homem e informou que militares foram ao local para atendimento da ocorrência.
Já o Corpo de Bombeiros informou que uma equipe da corporação, que estava a caminho do serviço, na manhã desta quarta-feira (22), se deparou com um veículo em chamas na Rodovia ES 060, na Barra do Jucu. Os militares pararam para prestar socorro e, em seguida, equipes da Rodosol e do Samu chegaram ao local. O condutor do veículo foi atendido pela ambulância do Samu e a equipe da Rodosol realizou o combate às chamas.

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