Homem morre após Fusca pegar fogo na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Um homem morreu vítima de um incêndio em um Fusca no Km 14 da Rodovia do Sol, na altura da Barra do Jucu, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (22). O fogo no veículo foi registrado por volta das 6h40, segundo a Rodosol, concessionária responsável pelo trecho.
Várias imagens feitas por quem passava pelo local mostram a fumaça saindo do Fusca, que ficou destruído. O homem foi socorrido em uma ambulância do Samu e chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Riviera da Barra, perto do local do incidente. A morte foi confirmada pela Polícia Militar, que não soube detalhar a identidade da vítima. Informações sobre como teria iniciado o incêndio são desconhecidas.
Equipes da Rodosol e do Corpo de Bombeiros estiveram no atendimento da ocorrência. Uma parte da pista, no sentido Vila Velha-Guarapari, ficou interditada até as 8h18.
Às 7h30 desta quarta (22), quando começou a receber as imagens do incêndio, a reportagem de A Gazeta entrou em contato com as corporações que normalmente estão no atendimento de ocorrência semelhantes. A Polícia Civil e a Guarda Municipal informaram que não foram acionados para o incêndio no Fusca.
Em um primeiro momento, a Polícia Militar informou que não havia sido acionada. Em uma segunda resposta, a corporação confirmou a morte do homem e informou que militares foram ao local para atendimento da ocorrência.
Já o Corpo de Bombeiros informou que uma equipe da corporação, que estava a caminho do serviço, na manhã desta quarta-feira (22), se deparou com um veículo em chamas na Rodovia ES 060, na Barra do Jucu. Os militares pararam para prestar socorro e, em seguida, equipes da Rodosol e do Samu chegaram ao local. O condutor do veículo foi atendido pela ambulância do Samu e a equipe da Rodosol realizou o combate às chamas.