Motorista de caminhonete fica ferido após batida com ônibus na BR 259

Veículo envolvido em acidente ficou com a lateral danificada e sem uma roda Crédito: Divulgação/PRF-ES

O motorista de uma caminhonete ficou ferido após o veículo que ele dirigia se envolver em uma batida com um ônibus na altura do km 28 da BR 259, em João Neiva, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de terça-feira (21). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda não há informações sobre a dinâmica da colisão entre os veículos. Em uma foto, disponibilizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), é possível ver que a caminhonete, uma Chevrolet S-10, ficou com a parte lateral, no lado do motorista, danificada e perdeu uma roda.

Uma equipe dos bombeiros ajudou o atendimento médico ao condutor da S-10. Não foi informado o estado de saúde da vítima e para qual hospital ela foi encaminhada. De acordo com a PRF, o motorista do ônibus saiu ileso e não houve mais ninguém ferido na ocorrência.