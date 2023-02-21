Jovem é morto com mais de 30 tiros no meio de rua em Colatina

Vítima, Jackson Viana da Conceição tinha 21 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um jovem de 21 anos foi assassinado com mais de 30 tiros de arma de fogo no meio de uma rua no bairro Padre José de Anchieta, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (20). Segundo informações da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 22 horas, e a vítima foi identificada como Jackson Viana da Conceição.

Um vídeo obtido pela reportagem de A Gazeta mostra o momento em que os suspeitos chegaram ao local em uma moto e um deles efetuou os disparos. Jackson estava acompanhado de uma outra pessoa, que fugiu enquanto o crime era cometido.

De acordo com a PM, após os inúmeros disparos, um dos suspeitos ainda retirou uma arma que estava guardada na cintura de Jackson, que estava caído ao chão, e atirou mais sete vezes contra a cabeça da vítima. Os autores do crime não foram encontrados pelos policiais que atuaram na ocorrência. A perícia localizou, ao todo, 35 cápsulas de munição de calibre 9mm e outros projéteis.

Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime e quem seriam os executores. A PM informou que Jackson era suspeito de um homicídio que aconteceu na cidade no final do ano passado, por conta da disputa por um ponto do tráfico de drogas. Há cerca de dois meses, ele também havia sido alvejado por sete tiros.