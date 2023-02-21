Adolescentes ligam máquina de pavimentação e batem em prédio em Colatina

Quem iria imaginar que uma máquina de fazer asfalto iria se envolver em um acidente? O fato inusitado aconteceu no bairro Vista da Serra, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (21). De acordo com a apuração da repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta Noroeste, adolescentes, entre 12 e 15 anos, estavam em cima do veículo estacionado e perceberam que havia uma chave na ignição. Eles ligaram a pavimentadora, que começou a andar e acabou batendo na parede de um prédio.