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Noroeste

Adolescentes ligam máquina de pavimentação e batem em prédio em Colatina

Segundo a Prefeitura de Colatina, uma equipe vai avaliar se houve algum dano na estrutura do prédio
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

21 fev 2023 às 12:27

Publicado em 21 de Fevereiro de 2023 às 12:27

Máquina chegou a atingir a parede de um prédio no bairro Vista da Serra, em Colatina
Máquina chegou a atingir a parede de um prédio no bairro Vista da Serra Crédito: Carolina Silveira
Quem iria imaginar que uma máquina de fazer asfalto iria se envolver em um acidente? O fato inusitado aconteceu no bairro Vista da Serra, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (21). De acordo com a apuração da repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta Noroeste, adolescentes, entre 12 e 15 anos, estavam em cima do veículo estacionado e perceberam que havia uma chave na ignição. Eles ligaram a pavimentadora, que começou a andar e acabou batendo na parede de um prédio.
A sorte foi que um vizinho viu o que estava acontecendo, conseguiu desligar a máquina e ninguém ficou ferido.  Segundo a Prefeitura de Colatina, uma equipe vai avaliar se houve algum dano na estrutura do prédio. “A Secretaria de Obras vai averiguar o que aconteceu. A máquina pertence a uma empresa contratada pelo Município que está fazendo o asfalto no bairro. Uma equipe vai ao local avaliar se houve algum dano no imóvel”, informou, em nota.

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