Acidente com três carros na BR 101 deixa cinco feridos em Fundão; quatro delas estavam no HB20 Crédito: Leitor A Gazeta

Em conversa com o site A Gazeta, o irmão da manicure, o jornalista Hudson Pauli Rodrigues, destacou que Vitória teve o pulmão perfurado e a bacia quebrada devido ao impacto. Ela estava no Hyundai HB20, que, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), invadiu a contramão e colidiu com um Chevrolet Corsa e depois bateu de frente com um Fiat Mobi. O ocupante do Mobi também ficou ferido, mas não há informações sobre o estado de saúde dele.

Além da manicure, duas amigas e uma criança de 12 anos – cujas identidades não foram divulgadas – estavam no veículo. De acordo com Hudson, somente a irmã e outra vítima do HB20 seguem internadas no Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra.

"Minha irmã está entubada e sedada. Não pode se mexer, nada, pois há o risco de um sangramento interno. Ela estava voltando para casa junto com alguns amigos. Moramos em Castelândia, na Serra", afirmou o jornalista.

Your browser does not support the audio element. Vítimas de acidente grave em Fundão voltavam de carnaval na Bahia

Vitória Rosa Pauli Rodrigues da Silva, de 20 anos, voltava com os amigos de uma viagem à Bahia no carnaval Crédito: Arquivo Pessoal

Entenda

Um acidente envolvendo três carros deixou cinco pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (22), no km 234 da BR 101, em Fundão. A batida aconteceu por volta das 6h40 e fez com que o trânsito no local ficasse em "pare e siga" por cerca de 1h20, até a liberação da rodovia.

Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que um Hyundai HB20 seguia no sentido Sul (Vitória), quando invadiu a contramão e colidiu com um Chevrolet Corsa e depois bateu de frente com um Fiat Mobi, que seguiam no sentido Norte (Linhares).