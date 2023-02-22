As vítimas do acidente ocorrido na BR 101, em Fundão, na manhã desta quarta-feira (22), voltavam para o Espírito Santo após passarem o período do carnaval na Bahia. Os passageiros de um dos veículos, entre eles a manicure Vitória Rosa Pauli Rodrigues da Silva, de 20 anos, seguiam em direção à Grande Vitória quando o fato aconteceu. Todas precisaram ser socorridas para um hospital da região.
Em conversa com o site A Gazeta, o irmão da manicure, o jornalista Hudson Pauli Rodrigues, destacou que Vitória teve o pulmão perfurado e a bacia quebrada devido ao impacto. Ela estava no Hyundai HB20, que, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), invadiu a contramão e colidiu com um Chevrolet Corsa e depois bateu de frente com um Fiat Mobi. O ocupante do Mobi também ficou ferido, mas não há informações sobre o estado de saúde dele.
Além da manicure, duas amigas e uma criança de 12 anos – cujas identidades não foram divulgadas – estavam no veículo. De acordo com Hudson, somente a irmã e outra vítima do HB20 seguem internadas no Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra.
"Minha irmã está entubada e sedada. Não pode se mexer, nada, pois há o risco de um sangramento interno. Ela estava voltando para casa junto com alguns amigos. Moramos em Castelândia, na Serra", afirmou o jornalista.
Vítimas de acidente grave em Fundão voltavam de carnaval na Bahia
Entenda
Um acidente envolvendo três carros deixou cinco pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (22), no km 234 da BR 101, em Fundão. A batida aconteceu por volta das 6h40 e fez com que o trânsito no local ficasse em "pare e siga" por cerca de 1h20, até a liberação da rodovia.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que um Hyundai HB20 seguia no sentido Sul (Vitória), quando invadiu a contramão e colidiu com um Chevrolet Corsa e depois bateu de frente com um Fiat Mobi, que seguiam no sentido Norte (Linhares).
A PRF destacou ainda que quatro das vítimas estavam no HB20, e uma era ocupante do Mobi. Todas foram socorridas para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra. O estado de saúde delas não foi divulgado.