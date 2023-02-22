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Motorista que atropelou mãe e filho em Ponto Belo é preso em Minas Gerais

Gilvan Ferreira Viana, de 50 anos, foi preso no município de Teófilo Otoni, e pode responder dupla tentativa de homicídio pelo atropelamento de mãe e o filho de quatro anos
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

22 fev 2023 às 16:52

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 16:52

Dez dias após o acidente, o motorista que atropelou mãe e filho em Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo, foi preso nesta quarta-feira (22). De acordo com o delegado Eduardo Mota, responsável pelas investigações, Gilvan Ferreira Viana, de 50 anos, foi preso no município de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. O caso é investigado pela Polícia Civil como dupla tentativa de homicídio.
No último dia 12 de fevereiro, Sara Albino dos Santos, de 23 anos, e o filho Bernardo Albino, de quatro anos, estavam no balneário do município, no momento ocorria uma festa no local, quando foram atingidos por uma caminhonete na contramão. Imagens de câmeras de segurança mostram mãe e filho sendo atropelados e arremessados pelo veículo (veja acima).
De acordo com a apuração da TV Gazeta Norte, o motorista estava na festa e teria participado, ainda, de uma outra festa na noite anterior. Após o atropelamento, uma testemunha relatou para a Polícia Militar que o motorista tinha sinais de embriaguez.
O veículo, um Fiat Toro com placa de Teófilo Otoni, foi localizado abandonado em um outro lugar da cidade. O automóvel foi apreendido e levado para o pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).
Dois dias após o acidente, a PC conseguiu identificar o motorista graças a denúncias feitas pela população e por uma apuração em conjunto com a Polícia Civil mineira.
Segundo o delegado Mota, o suspeito deve ser transferido para o Espírito Santo nesta quinta-feira (23).

“Ele poderia ter tirado a minha vida e a do meu filho”, diz mãe

Sara e o filho já tiveram alta do hospital e agora se recuperam em casa. A mãe recebeu alta médica e voltou para casa na noite da última quinta-feira (16). Já o pequeno Bernardo teve alta desde o dia 14 e, até então, estava na casa de um tio, enquanto a mãe permanecia internada.
Sara Albino dos Santos, de 23 anos, e o filho Bernardo Albino, de quatro anos, vitimas do atropelamento, se recuperam em casa.
Sara Albino dos Santos, de 23 anos, e o filho Bernardo Albino, de quatro anos, vitimas do atropelamento, se recuperam em casa. Crédito: Acervo pessoal
Sara agora pede por Justiça: “Espero que a Justiça seja feita. Deus me deu o livramento, mas ele poderia ter tirado a minha vida e a do meu filho”, comentou. 
Motorista que atropelou mãe e filho em Ponto Belo é preso em Minas Gerais

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