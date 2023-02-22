Motorista que atropelou mãe e filho em Ponto Belo é preso em Minas Gerais

No último dia 12 de fevereiro, Sara Albino dos Santos, de 23 anos, e o filho Bernardo Albino, de quatro anos, estavam no balneário do município, no momento ocorria uma festa no local, quando foram atingidos por uma caminhonete na contramão. Imagens de câmeras de segurança mostram mãe e filho sendo atropelados e arremessados pelo veículo (veja acima).

TV Gazeta Norte, o motorista estava na festa e teria participado, ainda, de uma outra festa na noite anterior. Após o atropelamento, uma testemunha relatou para a De acordo com a apuração da, o motorista estava na festa e teria participado, ainda, de uma outra festa na noite anterior. Após o atropelamento, uma testemunha relatou para a Polícia Militar que o motorista tinha sinais de embriaguez.

O veículo, um Fiat Toro com placa de Teófilo Otoni, foi localizado abandonado em um outro lugar da cidade. O automóvel foi apreendido e levado para o pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Dois dias após o acidente, a PC conseguiu identificar o motorista graças a denúncias feitas pela população e por uma apuração em conjunto com a Polícia Civil mineira.

Segundo o delegado Mota, o suspeito deve ser transferido para o Espírito Santo nesta quinta-feira (23).

“Ele poderia ter tirado a minha vida e a do meu filho”, diz mãe

Sara e o filho já tiveram alta do hospital e agora se recuperam em casa . A mãe recebeu alta médica e voltou para casa na noite da última quinta-feira (16). Já o pequeno Bernardo teve alta desde o dia 14 e, até então, estava na casa de um tio, enquanto a mãe permanecia internada.

Sara Albino dos Santos, de 23 anos, e o filho Bernardo Albino, de quatro anos, vitimas do atropelamento, se recuperam em casa. Crédito: Acervo pessoal

Sara agora pede por Justiça: “Espero que a Justiça seja feita. Deus me deu o livramento, mas ele poderia ter tirado a minha vida e a do meu filho”, comentou.