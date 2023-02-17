Acidente em Ponto Belo: mãe atropelada com filho tem alta após 5 dias

Atropelada junto do filho pequeno, Sara Albino dos Santos, de 23 anos, recebeu alta médica e voltou para casa na noite dessa quinta-feira (16). O acidente aconteceu em Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo, no ultimo domingo (12). Para a jovem, que não se lembra do momento do acidente, ela e o menino tiveram um "livramento".
Ela e o filho Bernardo Albino, de quatro anos, estavam no balneário, quando foram atingidos por uma caminhonete na contramão. “Da hora do acidente, não lembro de nada. O que lembro é que eu tinha levado o meu filho ao banheiro, e estávamos voltando para a lagoa”, disse em entrevista à TV Gazeta Norte.
No total, Sara ficou cinco dias internada, sendo quatro na UTI do Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. O momento em que foi para o quarto de enfermaria foi um alívio para a jovem. “Eu fiquei feliz porque era sinal de que não era grave. O pessoal do hospital me ajudou muito. Quando eu recebi alta, fiquei muito feliz”, contou.
No período em que esteve no setor intensivo, em observação por causa de uma hemorragia cerebral, ela pode ver o filho por vídeo-chamada e soube que ele estava bem. “Estou ansiosa para ver o meu filho de novo", disse. O pequeno Bernardo teve alta na terça-feira (14) e, até então, estava na casa de um tio.
Em recuperação, Sara precisa permanecer em repouso. Ela está na casa onde mora, com a família, e espera pelo retorno do Bernardo, que ficou internado no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória, devido a uma pequena fratura na testa e arranhões. O menino deve voltar para Ponto Belo neste sábado (18).
A jovem também soube que o motorista da caminhonete já foi identificado pela Polícia Civil, mas segue solto. Sara pede por Justiça: “Espero que a Justiça seja feita. Deus me deu o livramento, mas ele poderia ter tirado a minha vida e a do meu filho”, comentou. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Ponto Belo.