Acidente em Ponto Belo: menino atropelado recebe alta e mãe deixa UTI

O tio de Bernardo gravou um vídeo para compartilhar com a família e autorizou a reprodução em A Gazeta. Na filmagem, o garotinho aparece com uma gaze pequena na cabeça, dá um oi e fala que está na casa do parente. Confira:

De acordo com Gabriel Santos, outro tio de Bernardo, o sobrinho já está bem e brincando, mas vai permanecer em Vitória nesses primeiros dias de recuperação. “Ele já estava jogando bola e pode ver a mãe em uma conversa por vídeo-chamada”, disse.

A Gazeta, ele contou que a irmã saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e está internada na enfermaria do Hospital Roberto Silvares, em Para a reportagem de, ele contou que a irmã saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e está internada na enfermaria do Hospital Roberto Silvares, em São Mateus . Ela continua sob observação por ter sofrido uma hemorragia cerebral. A família deve fazer uma nova visita a ela nesta quarta-feira (15).

Sara Albino dos Santos e Bernardo Albino foram atropelados na região do balneário de Ponto Belo, na tarde do último domingo (12), por uma caminhonete que passou pela contramão (veja vídeo abaixo). O motorista fugiu sem prestar socorro às vítimas e abandonou o veículo em outro local da cidade.

Nessa terça-feira (14), a Polícia Civil informou que já identificou o condutor . No entanto, não divulgou o nome dele. O delegado Eduardo Mota, responsável pelo caso, disse que as diligências seguem em andamento para localizar o suspeito e não pode dar mais detalhes para não comprometer as investigações.

TV Gazeta Norte, o motorista também é de A caminhonete possui emplacamento de Teófilo Otoni (MG) e, segundo informações obtidas pela, o motorista também é de Minas Gerais . A Fiat Toro, quando encontrada, apresentava marcas do atropelamento, como danos no capô e até fios de cabelo na placa dianteira.

Atualmente, o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Ponto Belo como dupla tentativa de homicídio.

Família desabafa

TV Gazeta Norte, Gabriel Santos disse que mais casos parecidos podem acontecer se não houver justiça. A família das vítimas espera que o caso seja resolvido e fez um pedido: que o motorista nunca mais volte a dirigir . Em entrevista para a repórter Rosi Bredofw, da, Gabriel Santos disse que mais casos parecidos podem acontecer se não houver justiça.