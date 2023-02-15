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Acidente em Ponto Belo: menino atropelado recebe alta e mãe deixa UTI

Bernardo Albino sofreu pequena fratura na testa e arranhões no corpo, já mãe teve hemorragia cerebral; motorista fugiu após atropelamento no domingo (12)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

15 fev 2023 às 10:52

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 10:52

Atropelado junto da mãe em Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo, o menino Bernardo Albino, de quatro anos, recebeu alta médica nessa terça-feira (14) e está na casa de um tio, em Vitória. A criança estava internada no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, na Capital, devido a uma pequena fratura na testa e outros ferimentos leves.
O tio de Bernardo gravou um vídeo para compartilhar com a família e autorizou a reprodução em A Gazeta. Na filmagem, o garotinho aparece com uma gaze pequena na cabeça, dá um oi e fala que está na casa do parente. Confira:
De acordo com Gabriel Santos, outro tio de Bernardo, o sobrinho já está bem e brincando, mas vai permanecer em Vitória nesses primeiros dias de recuperação. “Ele já estava jogando bola e pode ver a mãe em uma conversa por vídeo-chamada”, disse.
Para a reportagem de A Gazeta, ele contou que a irmã saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e está internada na enfermaria do Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Ela continua sob observação por ter sofrido uma hemorragia cerebral. A família deve fazer uma nova visita a ela nesta quarta-feira (15).
Sara Albino dos Santos e Bernardo Albino foram atropelados na região do balneário de Ponto Belo, na tarde do último domingo (12), por uma caminhonete que passou pela contramão (veja vídeo abaixo). O motorista fugiu sem prestar socorro às vítimas e abandonou o veículo em outro local da cidade.
Nessa terça-feira (14), a Polícia Civil informou que já identificou o condutor. No entanto, não divulgou o nome dele. O delegado Eduardo Mota, responsável pelo caso, disse que as diligências seguem em andamento para localizar o suspeito e não pode dar mais detalhes para não comprometer as investigações. 
A caminhonete possui emplacamento de Teófilo Otoni (MG) e, segundo informações obtidas pela TV Gazeta Norte, o motorista também é de Minas Gerais. A Fiat Toro, quando encontrada, apresentava marcas do atropelamento, como danos no capô e até fios de cabelo na placa dianteira.
Atualmente, o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Ponto Belo como dupla tentativa de homicídio.

Família desabafa

A família das vítimas espera que o caso seja resolvido e fez um pedido: que o motorista nunca mais volte a dirigir. Em entrevista para a repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, Gabriel Santos disse que mais casos parecidos podem acontecer se não houver justiça.
“É difícil, mas esperamos que a Justiça resolva isso. Peço que seja resolvido da melhor forma possível. Isso aconteceu com o meu sobrinho, mas amanhã pode acontecer com o filho de alguém. Espero que o motorista nunca mais tenha permissão para dirigir”, comentou.

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