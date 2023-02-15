Motorista que atropelou mãe e filho é de MG, quando a polícia vai atrás dele?

Mais um atropelamento violento flagrado pelas câmeras, mais um motorista circulando impunemente pelas ruas.

Acidente aconteceu na tarde de domingo (12), em Ponto Belo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Esses crimes de trânsito são cada vez mais comuns, com as câmeras de videomonitoramento cumprindo o papel de olhos da sociedade. É através delas que fica nítida a imprudência de motoristas, em manobras tão absurdas e violentas que ignoram que o trânsito é um universo além do próprio umbigo. Da mesma forma que atingem os pedestres em cheio, abandonam o local como se nada tivesse ocorrido.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que fugir do local do acidente é crime, independentemente se há vítimas ou não. Em Ponto Belo, a mãe e o menino de 4 anos estão internados. O artigo 305 determina pena de detenção de seis meses a um ano ou multa, pois caracteriza fuga da responsabilidade penal ou civil. Ao abandonar o local, fica inviável verificar se houve consumo de álcool.

A legislação, em caso de lesão corporal culposa, não permite a prisão preventiva. O que faz com que crimes de trânsito continuem sendo tratados como crimes menores. Não são! Atropelamentos são uma violência desproporcional que fere e mata, deveriam ter mais responsabilizações mesmo quando não há mortes.