Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Capitão Assumção: chacota com tornozeleira é desrespeito com a Justiça
Opinião da Gazeta

Capitão Assumção: chacota com tornozeleira é desrespeito com a Justiça

Deputado não retirou o equipamento na tribuna da Assembleia, segundo a Sejus, mas encenação não deixa de ser um acinte com decisão judicial que provocou a medida

Públicado em 

10 fev 2023 às 00:45

Colunista

Tornozeleira
Deputado estadual Capitão Assumção (PL) com carregador de tornozeleira na mão Crédito: Reprodução/ YouTube
Mesmo que a conclusão da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) tenha sido a de que o  deputado estadual Capitão Assumção (PL) não retirou a tornozeleira durante a sessão da última terça-feira (7)  na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, a encenação promovida pelo parlamentar merece reprovação. Simbolicamente, não deixa de ser um desrespeito a uma decisão judicial.
O deputado, reeleito em outubro com a segunda maior votação da Casa, começou a usar o aparelho em 15 de dezembro, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, cumprida pela Polícia Federal durante uma megaoperação nacional que atingiu também o Espírito Santo. Ele é suspeito de participação em atos antidemocráticos e milícias digitais, com envolvimento em esquema de divulgação de fake news e ataques a ministros do Supremo.
O ato debochado da última terça-feira — quando durante a fase de comunicações da sessão ordinária o deputado interrompeu sua fala e ergueu diante das câmeras um equipamento preto, que segundo o relatório da Sejus trata-se do carregador móvel da tornozeleira, o que não impede o seu funcionamento — não foi o primeiro dentro do ambiente da Assembleia. Em dezembro, poucos dias após a decisão de Alexandre de Moraes,  Assumção usou a tribuna para chamar de "fofoca" a investigação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). E disse que a tornozeleira era uma medalha de honra e um troféu, ironizando a aplicação da medida cautelar.
Na sessão de terça passada, Assumção voltou a se referir à tornozeleira:  “Só um instantinho que vou tirar um negócio que está me atrapalhando, senão não vou falar direito. Depois eu coloco de novo”, retirando o dispositivo na frente dos colegas e diante das câmeras da TV Assembleia. Batendo com o objeto na tribuna, criticou o Poder Judiciário e o Ministério Público Estadual: “Respeito o Ministério Público, mas já repararam como o Poder Legislativo está sendo achincalhado?”
Em fevereiro de 2022, 722 pessoas eram monitoradas no Espírito Santo por tornozeleiras eletrônicas. São alvos da Justiça que precisam cumprir as suas determinações,  e quando um deputado estadual trata com tanto desprezo, acaba também servindo de mau exemplo. Vale reforçar que Capitão Assumção não descumpriu suas obrigações, mas continua esticando a corda, numa escalada de provocações. Cabe ao Ministério Público determinar se há um limite para tanto.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Dificuldade para marcar consulta no Himaba é sintoma de sistema adoecido

Ataques de Lula ao Banco Central: muito ajuda quem não atrapalha

Cerco inteligente integrado: é assim que se fortalece a Grande Vitória

Vacina bivalente contra a Covid: a hora está chegando

Morte de jovem no Sambão deixa a marca da banalidade da violência

Tópicos Relacionados

Sejus Capitão Assumção Assembleia Legislativa do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados