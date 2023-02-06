Vacina bivalente contra a Covid: a hora está chegando

Vacinação de idoso em 2021 no Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/Márcia Leal

A realidade é que, na maioria dos casos, essa desmobilização do ano passado nem se tratou de negacionismo (embora também relevante), mas de um relaxamento. A pandemia arrefeceu a ponto de as relações sociais estarem normalizadas. As novas ondas são encaradas de forma mais naturalizada, com o uso voluntário de máscaras em casos de sintomas gripais ou ambientes de risco. A vida praticamente voltou ao que era antes de 2020, mas é preciso lembrar que foram justamente as vacinas que garantiram essa proteção.

E vale sempre reforçar que muita gente ainda morre de Covid, sobretudo não vacinados, idosos e pessoas imunossuprimidas. Na última quinta-feira (2), a média móvel de mortes nacional ficou abaixo de 100, mas nesta última onda, apesar de problemas na divulgação de dados por parte de Estados e do próprio governo federal, ela esteve acima desse patamar.

É por essa razão que o Ministério da Saúde estabeleceu o reforço com a vacina bivalente aos grupos mais vulneráveis , como idosos e pacientes imunocomprometidos, a partir de 27 de fevereiro. É importante o engajamento dos familiares para garantir essa nova camada de proteção para aqueles que podem desenvolver formas mais graves da doença. O Programa Nacional de Imunização em 2023 precisa ter visibilidade, ganhar as redes de TV e rádio e, principalmente, se espalhar pela internet para ter resultados.

Quanto aos jovens com mais de 12 anos e ao público adulto, o Ministério da Saúde, de acordo com as informações científicas, não há benefício de ganho de eficácia comprovada com o reforço bivalente. Quem está com as quatro doses, portanto, até o momento não tem previsão de mais uma. Mas, a partir de março, o PNI terá como foco as pessoas desses grupos que estão com as doses em atraso.