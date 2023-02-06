Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Opinião da Gazeta

Vacina bivalente contra a Covid: a hora está chegando

É importante o engajamento dos familiares para garantir essa nova camada de proteção para aqueles que podem desenvolver formas mais graves da doença

Públicado em 

06 fev 2023 às 00:30

Colunista

Idosos
Vacinação de idoso em 2021 no Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/Márcia Leal
Em janeiro de 2021, uma enfermeira de São Paulo materializou a esperança de proteção contra a Covid-19 ao se tornar a primeira pessoa imunizada em território brasileiro. Mas se ao longo daquele ano correr para se vacinar virou uma prioridade de grande parte da população, que se mobilizava a cada agendamento, a mesma empolgação não foi vista em 2022, resultando em queda da cobertura vacinal.
A realidade é que, na maioria dos casos, essa desmobilização do ano passado nem se tratou de negacionismo (embora também relevante), mas de um relaxamento. A pandemia arrefeceu a ponto de as relações sociais estarem normalizadas. As novas ondas são encaradas de forma mais naturalizada, com o uso voluntário de máscaras em casos de sintomas gripais ou ambientes de risco. A vida praticamente voltou ao que era antes de 2020, mas é preciso lembrar que foram justamente as vacinas que garantiram essa proteção.
E vale sempre reforçar que muita gente ainda morre de Covid, sobretudo não vacinados, idosos e pessoas imunossuprimidas. Na última quinta-feira (2), a média móvel de mortes nacional ficou abaixo de 100, mas nesta última onda, apesar de problemas na divulgação de dados por parte de Estados e do próprio governo federal, ela esteve acima desse patamar.
É por essa razão que o Ministério da Saúde estabeleceu o reforço com a vacina bivalente aos grupos mais vulneráveis, como idosos e pacientes imunocomprometidos, a partir de 27 de fevereiro. É importante o engajamento dos familiares para garantir essa nova camada de proteção para aqueles que podem desenvolver formas mais graves da doença. O Programa Nacional de Imunização em 2023 precisa ter visibilidade, ganhar as redes de TV e rádio e, principalmente, se espalhar pela internet para ter resultados.
Quanto aos jovens com mais de 12 anos e ao público adulto, o Ministério da Saúde, de acordo com as informações científicas, não há benefício de ganho de eficácia comprovada com o reforço bivalente. Quem está com as quatro doses, portanto, até o momento não tem previsão de mais uma. Mas, a partir de março, o PNI terá como foco as pessoas desses grupos que estão com as doses em atraso.
Na sexta-feira (3), foi divulgado que uma pesquisa realizada em Hong Kong com mais de 164 mil participantes apontou que a vacina da Pfizer e a Coronavac garantem proteção contra a hospitalização até seis meses após a aplicação.
A boa organização da vacinação no país será essencial para o controle dos casos, para garantir proteção contra formas mais graves de Covid e contra mortes até mesmo com o aparecimento de novas variantes. Os países que utilizaram a bivalente passaram pela onda mais recente melhor que o Brasil.  Por isso, quem mais precisa se proteger não pode deixar de se vacinar.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Morte de jovem no Sambão deixa a marca da banalidade da violência

Mais agressores de mulheres presos no ES: não se cale, denuncie!

Compromisso maior dos deputados na nova Assembleia é com a população

Falta de transparência da Câmara da Serra já superou os limites da vergonha

Contorno do Mestre Álvaro precisa conseguir contornar tantos atrasos

Tópicos Relacionados

idosos Ministério da Saúde Vacinação Covid-19 Vacinas contra a Covid-19 Bivalente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados