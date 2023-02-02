Mais agressores de mulheres presos no ES: não se cale, denuncie!

Basta de violência contra mulher Crédito: Pixabay

Voltamos ao tema em função de mais uma estatística expressiva: o número de agressores de mulheres presos no Espírito Santo subiu 21,6% em 2022 . O que é chocante pela simples comprovação de que foram realizadas 2.573 prisões em função desse tipo de violência (2.159 pessoas foram presas em flagrante e 414 por meio do cumprimento de mandado de prisão) em um ano, mas ao mesmo tempo é um sinal de reação, de que não há mais lugar para o silêncio.

Entre os crimes notificados à Polícia Civil, estão os de injúria, ameaça e lesão corporal. Também houve aumento de 16,38% no número de medidas protetivas solicitadas, passando de 8.152 para 9.488. Em 2022 também foram registrados 17.707 boletins de ocorrência, 27,3%a mais que em 2021.

Acompanhadas, as estatísticas dimensionam a reação citada antes, resultado de uma legislação mais avançada (a Lei Maria da Penha) que ganhou popularidade e disseminou a noção de que é preciso denunciar qualquer tipo de violência, mesmo no ambiente doméstico. Em briga de marido e mulher não se metia a colher, o ditado foi atualizado e mobiliza a denúncia de terceiros. Sobretudo a partir da última década, entrou em curso a construção de uma cultura que condena a omissão.

Tanto o Judiciário quanto as forças policiais estão mais preparados no direcionamento das medidas necessárias quando diante de casos de violência de gênero. O descaso ainda pode existir, mas passou a ser a exceção, não a regra. E é combatido institucionalmente. Com o fortalecimento da percepção do que são o machismo e a misoginia, fica mais simples combater os seus efeitos, materializados em violência.