Falta de transparência da Câmara da Serra já superou os limites da vergonha

Câmara da Serra Crédito: Fernando Madeira

Para uma instituição pública ser transparente, não basta divulgar as informações de qualquer jeito. Da forma insuficiente como a Câmara da Serra vem fornecendo dados administrativos em seu Portal da Transparência, o órgão parece seguir a velha máxima do Chacrinha, vindo para confundir, não para explicar. O que pode ser bem conveniente.

De acordo com reportagem de Natalia Bourguignon publicada neste jornal, no site da Câmara da Serra consta a existência de 47 servidores no ano de 2022. Na página, todos aparecem com o mesmo cargo e exatamente o mesmo salário, e não dá para saber se são todos os servidores ativos em dezembro de 2022 ou todos os que passaram pela Casa no ano passado. Não há sinal do recebimento auxílios ou hora extra, e vale lembrar que o vale-refeição que já é pago aos servidores será distribuído também aos vereadores.

Confuso, não? A publicidade e a transparência dos dados públicos são uma garantia constitucional que dá aos cidadãos o livre acesso às origens das receitas estatais e aos gastos com os impostos. É uma prestação de contas à sociedade, que deve estar à disposição de forma rápida e simples. Sem rodeios, sem brumas. O que não é o caso das informações disponibilizadas pelos vereadores da Serra.