Governo Lula precisa cumprir compromisso com a reforma tributária

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

No plano das ações, o governo vai ter que trabalhar e fazer acontecer. Há duas propostas de reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional, que devem ser usadas como base para as mudanças e, assim, acelerar o processo. As informações que ecoam em Brasília apontam que um novo texto da equipe econômica deve surgir a partir da conciliação de pontos da PEC 110 do Senado e da PEC 45, em tramitação na Câmara.

O Executivo, ao encarar as mudanças nos impostos como pauta prioritária, já ajuda a estabelecer as bases de enfrentamento dos grandes problemas nacionais. A construção de uma agenda que mobilize não só deputados e senadores, mas a sociedade civil. A construção de um consenso, driblando interesses políticos e empresariais, será essencial para o sucesso da empreitada.

Mas por que a reforma tributária é tão relevante? Porque acabar com o cipoal tributário, com tantas aberrações burocráticas, é fundamental para atrair investimentos capazes de proporcionar crescimento econômico e redução das desigualdades, com geração de emprego e renda. Simplificar é modernizar. Simplificar é atrair a confiança dos investidores. Simplificar os tributos sobre o consumo é facilitar o acesso a bens e serviços pela população.

A reforma tributária, se cumprir o seu papel, vai promover um equilíbrio dos impostos, reduzindo as injustiças. Do empreendedor ao consumidor.