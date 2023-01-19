Por que a polícia não manteve preso o motorista que atropelou 6 na calçada?

Vídeo mostra caminhonete atropelando quatro pessoas em São Gabriel da Palha Crédito: Leitor | Gazeta

ATUALIZAÇÃO: A Polícia Civil informou nesta quinta-feira (19), após a publicação da primeira versão deste editorial, que o homem de 45 anos se apresentou à polícia na segunda (16), foi ouvido por Ricardo de Oliveira, delegado responsável pelo caso, e liberado. O título e o texto deste editorial foram alterados.

O motorista fugiu sem prestar socorro e abandonou o veículo em outro local. A Polícia Civil havia informado que o condutor tem cerca de 45 anos e já tinha sido identificado. Na segunda-feira (16), o suspeito se apresentou à polícia, foi ouvido e liberado . Ao delegado responsável pelo caso, Ricardo de Oliveira, ele informou que teve um mal súbito ao volante.

Fugir do local do acidente é crime, independentemente se há vítimas ou não, de acordo com Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O artigo 305 determina pena de detenção de seis meses a um ano ou multa, pois caracteriza fuga da responsabilidade penal ou civil. No caso de São Gabriel da Palha, o motorista deixou também de prestar socorro ou pedir auxílio médico para as vítimas.

A justificativa dada pelo motorista é suficiente para mantê-lo em liberdade após um atropelamento dessas proporções? Ele demorou quatro dias para se apresentar à polícia, o que inviabilizou, inclusive, a verificação de consumo de álcool. Assim, escapou do flagrante.

O caso está sendo investigado como lesão corporal culposa – quando não há intenção. A Polícia Civil explicou que, por esse motivo, não cabe o pedido de prisão preventiva.

Crimes de trânsito não podem continuar sendo tratados como crimes menores ou irrelevantes: atropelamentos ainda têm o agravante de serem uma violência demasiadamente desproporcional.