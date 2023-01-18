Em Guarapari, falta transparência para o banho de mar

Esgoto na Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Telespectador | TV Gazeta

O dramaturgo norueguês Henrik Ibsen, em 1882, já denunciava a irresponsabilidade estatal quando não se tornam públicos fatos que podem trazer prejuízos à saúde e ao bem-estar da população. "Um inimigo do povo" é uma peça teatral que mostra a batalha solitária de Dr. Stockmann contra o poder público e a sociedade local ao descobrir que as águas de sua pequena cidade-balneário estavam contaminadas, provocando o adoecimento das pessoas. Afinal, aquela era uma informação que teria um impacto direto na maior atividade econômica local, o turismo.

Após insistência da TV Gazeta, no dia 11 de janeiro foi realizada a coleta de amostras da água em 13 pontos da cidade. Os dados divulgados pela administração municipal na última segunda-feira (16) mostraram que apenas três trechos foram considerados impróprios para banho:

Praia do Morro (em frente ao Ed. Maison Classic) Praia das Virtudes (em frente à praça) Praia das Castanheiras (próximo ao Siribeira Iate Clube)

A Prefeitura de Guarapari informou que "considerando as condições meteorológicas antes da análise, que foram de muitas chuvas, uma nova coleta será realizada nesta semana". É meio óbvio, afinal espera-se que haja alguma periodicidade nessas análises. A própria cena do esgoto na Praia do Morro teve impacto das chuvas, um problema crônico segundo moradores. Resultado de ligações irregulares de imóveis, os dejetos acabam se misturando com as águas pluviais e indo parar no mar. O volume, como se viu, é assustador.

Guarapari, com suas praias de águas quase sempre cristalinas, não mostrou a mesma transparência sobre a situação dessas águas. Esses dados de balneabilidade precisam estar disponíveis em portais oficiais, com acesso simplificado a qualquer cidadão. Mas, mais do que isso, são informações fundamentais para a tomada de decisão por parte de moradores e turistas nos momentos de lazer. Faltam placas nas praias que deixem explícita a qualidade da água. Informação que deve estar sempre atualizada.