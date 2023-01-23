Obras paradas no ES são o retrato do desperdício do nosso dinheiro

Obra do Cais das Artes, na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Quando percebemos o efeito do tempo em um canteiro de obras, com o abandono e a deterioração de materiais, somos tomados pela indignação. É só pensar que a população deixa de ter suas necessidades atendidas, em qualquer área, em função de falhas e ineficiências que não abandonam a gestão pública no país.

Foi o Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) que, no Painel Obras Públicas, realizou o detalhamento das intervenções no Estado em todos os estágios, com obras paradas, em andamento e concluídas, com o uso de inteligência artificial. As obras paradas somam R$ 404 milhões em investimentos e necessitam de R$ 292 milhões para serem concluídas.

Como possível ferramenta de fiscalização, foi interessante que o painel também tenha classificado as obras pelo risco de serem paralisadas, usando a mesma tecnologia (um excelente uso dela, diga-se). Assim, o sistema oferece uma estimativa de risco de acordo com algumas características do projeto que vão do valor da obra até a quantidade de obras paradas da empresa envolvida ou no município. No Estado, são 13 obras em andamento que receberam esse selo de "atenção especial", a maioria de infraestrutura. Informações que são valiosas para a própria gestão, na adoção de medidas que evitem a paralisação.

No âmbito federal, a análise é do Tribunal de Contas da União (TCU), que listou 84 obras públicas federais inacabadas em 41 municípios capixabas, de acordo com dados de agosto de 2022. Investimentos que chegam perto dos R$ 70 milhões. O levantamento, contudo, falha ao nem sempre trazer as especificações dos motivos das interrupções. O painel do TCES tampouco lista quais seriam as razões das paralisações.

Isso é importante para a transparência, para que se conheça em qual etapa os problemas aparecem e assim buscar o aperfeiçoamento de contratos, licitações e projetos de execução. Obras interrompidas são obras que frequentemente precisam recomeçar do zero, deixando um rastro de prejuízos financeiros e, quando são finalizadas, ainda carecem de qualidade.