Contorno do Mestre Álvaro precisa conseguir contornar tantos atrasos

Quando as obras enfim saíram do papel, em maio de 2019, as promessas passaram a ser sobre a entrega da rodovia. A previsão original era de que todo o Contorno do Mestre Álvaro estivesse pronto em três anos, portanto, em 2022. Mas a escassez de recursos, pingados através de emendas de parlamentares, sempre colocou esse prazo em risco.

O Contorno do Mestre Álvaro, uma obra de infraestrutura fundamental para a Grande Vitória tanto no aspecto logístico quanto no de segurança, é um projeto que atravessou três gestões federais e agora acaba de entrar na quarta. Nenhuma promessa até agora, vindas de todas as esferas, conseguiu contornar os atrasos. Casagrande diz que o dinheiro está garantido, e a sociedade capixaba é a maior interessada nisso. Só nos resta esperar que as chuvas colaborem.