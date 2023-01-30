Contorno do Mestre Álvaro precisa conseguir contornar tantos atrasos

Em sua declaração sobre a situação dos investimentos para a conclusão do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, o governador Renato Casagrande, meio que involuntariamente, deu duas notícias, uma boa e outra nem tão boa assim. Ao mesmo tempo que informou que a verba — aproximadamente R$ 100 milhões — está garantida, por meio de emendas e de recursos do orçamento da União, não assegurou a finalização das obras em 2023, "por conta das chuvas".
Pois bem, a definição de um cronograma sempre patinou em função da falta de recursos ou de problemas contratuais. As obras foram iniciadas em maio de 2019, mas a novela em torno desse importante eixo viário, com estimativas de reduzir em cerca de 30% o tráfego, sobretudo de veículos pesados, no perímetro urbano da Serra, vem desde 2014, quando o contrato foi assinado. O Tribunal de Contas da União (TCU) encontrou irregularidades no projeto que demoraram a ser solucionadas.
Primeiro, sobraram promessas não cumpridas para o início efetivo das obras. Em 2017, o então ministro dos Transportes, Maurício Quintella, havia prometido a largada para setembro daquele ano. Depois, o Departamento Nacional de Transportes (Dnit) anunciou uma nova data, em novembro. O ano virou, e em 2018 o mesmo órgão jogou a toalha ao anunciar que não havia uma nova previsão. Até que no fim do ano o Ministério dos Transportes anunciou o início das obras em dezembro, o que, é fácil adivinhar, não se concretizou.
Quando as obras enfim saíram do papel, em maio de 2019, as promessas passaram a ser sobre a entrega da rodovia. A previsão original era de que todo o Contorno do Mestre Álvaro estivesse pronto em três anos, portanto, em 2022. Mas a escassez de recursos, pingados através de emendas de parlamentares, sempre colocou esse prazo em risco.
Em abril do ano passado, o governo federal afirmou a intenção de concretizar a obra ainda em 2022, mesmo reafirmando não ter dinheiro para tanto. Em setembro, o então ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, deu um choque de realidade e previu que a nova rodovia só seria inaugurada no fim de 2023. O que, agora, com a ponderação meteorológica do governador, talvez não se efetive.
O Contorno do Mestre Álvaro, uma obra de infraestrutura fundamental para a Grande Vitória tanto no aspecto logístico quanto no de segurança, é um projeto que atravessou três gestões federais e agora acaba de entrar na quarta. Nenhuma promessa até agora, vindas de todas as esferas, conseguiu contornar os atrasos. Casagrande diz que o dinheiro está garantido, e a sociedade capixaba é a maior interessada nisso. Só nos resta esperar que as chuvas colaborem.