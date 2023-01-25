Carta de Casagrande aos capixabas é pacto pela tranquilidade

Renato Casagrande é reconduzido ao cargo de governador do ES, no Palácio Anchieta. Crédito: Carlos Alberto Silva

Se como país vivemos os últimos dez anos aos sobressaltos, no nível estadual o Espírito Santo atingiu uma estabilidade institucional no mesmo período que deu aos capixabas uma certa tranquilidade. Um Estado que conseguiu abandonar um passado de caos gerencial e financeiro, quando o funcionalismo sofria com constantes atrasos nos salários.

Ao iniciar seu segundo mandato consecutivo, o governador Renato Casagrande dá um passo adiante nesse sentido, com a divulgação da Carta de Compromissos em Gestão Fiscal , assinada em conjunto com o vice-governador Ricardo Ferraço e o secretário da Fazenda, Marcelo Altoé. Os cinco pontos são garantias firmadas de antemão, diante das incertezas que ainda cercam a política econômica do governo Lula, sobretudo suas diretrizes fiscais:

Não elevação da alíquota modal do ICMS em 2023; Manutenção dos incentivos fiscais já internalizados pela legislação capixaba, de modo a assegurar a previsibilidade;

Redução das desigualdades sociais e interiorização do desenvolvimento;

Responsabilidade fiscal e controle dos gastos públicos;

Manutenção da nota máxima em capacidade de pagamento e gestão fiscal dada pela Secretaria do Tesouro Nacional.



"Não obstante as sensíveis dificuldades que emergem do plano da gestão fiscal, é tarefa imperiosa dar continuidade aos projetos que têm colocado o Espírito Santo nos trilhos do desenvolvimento socioeconômico e da solidez financeira, consagrando-o como referência nacional de equilíbrio fiscal, de eficiência da administração tributária e de modernização da gestão financeira, contábil e orçamentária", diz o texto.

As contas públicas em dia acabam sendo condição indissociável para uma prestação eficiente de serviços à sociedade. É assim que o Espírito Santo vai manter sua capacidade de atrair e realizar investimentos, honrar pagamentos e melhorar a qualidade de serviços como educação, saúde e segurança. Sem que para isso precise aumentar o endividamento público.