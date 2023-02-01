Compromisso maior dos deputados na nova Assembleia é com a população

É importante, contudo, que com a definição do novo presidente e da nova Mesa Diretora, ainda nesta quarta, as articulações focadas no poder passem a dar lugar às proposições efetivas e qualificadas de políticas públicas capazes de transformar a vida das pessoas. Dos serviços fundamentais aos grandes projetos de desenvolvimento, a nova legislatura precisa dar respostas aos anseios dos eleitores. Cada deputado tem um compromisso pessoal com esses resultados.