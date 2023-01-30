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Nova legislatura

Saiba quais são os planos dos deputados estaduais veteranos do ES

Deputados reeleitos para mais um mandato contam o que pretendem fazer nos próximos quatro anos. Novo mandato começa na quarta-feira (1°)
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

30 jan 2023 às 16:14

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 16:14

Uma nova legislatura na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) começa na próxima quarta-feira, 1º de fevereiro, e contará com 14 deputados estaduais reeleitos, além de ex-deputados que voltam ao Legislativo estadual. A convite de A Gazeta, eles gravaram um vídeo, de até um minuto, indicando quais são as propostas que eles vão defender ao longo do novo mandato.
Do grupo de veteranos no Legislativo estadual, sete compartilharam os planos que têm para os próximos quatro anos de mandato. Confira o que eles planejam e de quais pautas não vão abrir mão durante o novo mandato:

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Conheça o perfil dos deputados estaduais eleitos no ES

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