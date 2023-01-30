Conheça as propostas dos eleitos para o 1° mandato na Assembleia do ES

Os deputados estaduais tomam posse na quarta-feira (1º) para uma nova legislatura na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). Para saber quais pautas serão defendidas pelos deputados eleitos no Espírito Santo, A Gazeta convidou os 30 que vão ter uma cadeira no Legislativo estadual para gravar um vídeo, de até um minuto, indicando as bandeiras pelas quais vão trabalhar durante o mandato.

Dos 30 consultados, 20 compartilharam os planos que têm para os próximos quatro anos de mandato. Eles foram divididos em quatro grupos: primeiro mandato na Assembleia Legislativa; os veteranos; os deputados em primeiro mandato eletivo; e as deputadas.