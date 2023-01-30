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Bandeiras

Conheça as propostas dos eleitos para o 1° mandato na Assembleia do ES

Novos deputados falam sobre as bandeiras que vão defender no Legislativo estadual a partir desta quarta-feira (1°), quando tomam posse
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

30 jan 2023 às 15:04

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 15:04

Os deputados estaduais tomam posse na quarta-feira (1º) para uma nova legislatura na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). Para saber quais pautas serão defendidas pelos deputados eleitos no Espírito Santo, A Gazeta convidou os 30 que vão ter uma cadeira no Legislativo estadual para gravar um vídeo, de até um minuto, indicando as bandeiras pelas quais vão trabalhar durante o mandato.
Dos 30 consultados, 20 compartilharam os planos que têm para os próximos quatro anos de mandato. Eles foram divididos em quatro grupos: primeiro mandato na Assembleia Legislativa; os veteranos; os deputados em primeiro mandato eletivo; e as deputadas.
Este primeiro vídeo da série é do grupo de novatos na Assembleia, mas que já exerceram outros cargos eletivos. Conheça um pouco sobre as propostas deles abaixo:

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Conheça o perfil dos deputados estaduais eleitos no ES

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