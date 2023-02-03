Morte de jovem no Sambão deixa a marca da banalidade da violência

Homicídio por arma de fogo ocorrido no Sambão do Povo Crédito: Vitor Jubini

"Tá lá o corpo estendido no chão". Em qualquer interpretação possível para o demasiadamente brasileiro samba "De frente pro crime", de Aldir Blanc e João Bosco, a indiferença diante da violência está sempre presente. Em Vitória, em plenos preparativos para o desfile das escolas de samba, a morte brutal do jovem Pedro Henrique Crizanto, de 20 anos , assassinado no meio da multidão com um tiro na cabeça, não passou indiferente aos olhos dos presentes, mas deixou a marca da banalidade da violência.

O crime ocorreu na noite de quarta-feira (1º), durante os ensaios técnicos das escolas de samba do Carnaval de Vitória. O jovem, que era o filho mais velho da vereadora de Vila Velha, Patrícia Crizanto (PSB) , encontrou-se no meio de uma confusão generalizada iniciada nos camarotes. Há cenas gravadas por pessoas no local que mostram, inclusive, um homem pedindo que alguém chamasse a polícia. Não deu tempo que houvesse alguma intervenção, e Pedro acabou morto com um tiro na cabeça.

A Guarda Municipal de Vitória e a Polícia Militar faziam patrulhamento, a primeira no Sambão e a segunda nos arredores, mas poderiam estar de forma mais ostensiva no local.

A morte chocante é um dos episódios mais tristes testemunhados no Sambão do Povo, desde a sua inauguração nos anos 80. Em uma pesquisa nos arquivos de A Gazeta, há o registro do assassinato de um mestre de bateria da Escola de Samba Originais do Contorno, de Santo Antônio, em fevereiro de 1989. A vítima havia acabado de desfilar e foi morto em um bar na Avenida Santo Antônio, nas imediações da passarela do samba capixaba.

O carnaval, sobretudo para as comunidades, é a oportunidade de extravasar, de mostrar com orgulho as belezas produzidas coletivamente. O samba é o motor de tudo. É lamentável que um homicídio brutal tire o brilho de uma noite que era para ser só de alegria, o ensaio para a grande noite.

Há armas demais disponíveis, adquiridas de forma legal ou não por pessoas que não estão preparadas para portá-las. Um maior controle tornou-se uma urgência diante da escalada de violência, com a solução de conflitos levadas às últimas consequências quando se tem uma arma disponível. O Ministério da Justiça e Segurança Pública abriu prazo de 60 dias para que proprietários registrem armas de uso permitido ou restrito no Sistema Nacional de Armas (Sinarm), gerenciado pela Polícia Federal, sob o risco de serem consideradas ilegais. Outro desafio é o de desarmar os criminosos.