Homem é preso após tiros em restaurante de shopping em Vila Velha

Os clientes de um restaurante do Shopping Vila Velha viveram momentos de pânico na noite de sábado (28), quando um homem armado realizou disparos dentro do estabelecimento. Segundo testemunhas, a princípio, os tiros teriam acontecido dentro do banheiro.
A influenciadora e empresária Hanna Fernandes, 29, estava no local com o marido e o filho de oito meses no momento do acontecido. Ela conta que o restaurante estava cheio e que o pedido havia acabado de ser entregue em sua mesa quando a confusão começou.
“Estava muito cheio e estávamos sentados bem ao lado da cozinha. Quando nosso prato chegou e começamos a comer, um monte de gente que estava mais à frente veio correndo. A princípio, não entendemos o que estava acontecendo. Quando isso acontece em um ambiente em que você nunca imagina que poderia acontecer algo do tipo, você é pega desprevenida e acaba não tendo uma reação rápida (...). A pessoa que estava atendendo a gente falou: pega tudo e corre que é tiro. E foi aí que a gente ouviu.”
Ela explica que os clientes foram evacuados pela cozinha do estabelecimento porque a outra saída ficava mais próxima ao local em que o atirador estava.
“A sensação era de estar dentro de um filme. Se uma pessoa entra em um lugar fechado e atira, a sensação de desespero é muito grande, principalmente porque estava com meu filho, meu bebê. O pessoal do restaurante foi extremamente solícito e rápido, nos ajudando a sair pela cozinha.”
Enquanto funcionários orientavam os clientes, a polícia foi acionada. “No local, as equipes visualizaram uma situação de pânico e correria generalizada dos usuários do shopping. Os funcionários do restaurante indicaram aos policiais o trajeto para chegar ao banheiro, onde estava escondido o autor dos disparos”, informou a Polícia Militar, em nota.
O homem, de 40 anos, trancou-se dentro do banheiro e recusou-se a sair. Segundo informações da Polícia Militar, foi preciso utilizar spray de pimenta para saturar o ar o ambiente de modo que ele deixasse a área.
“Após algum tempo, o indivíduo lançou um revólver calibre 32 com cinco munições deflagradas que utilizou para realizar os disparos na cabine do banheiro ao lado da que estava.”
Mesmo tendo entregado a arma – um revólver calibre 32 –, o atirador que, segundo a PM, estava visivelmente alterado, recusou-se a ser algemado, sendo necessário o uso da força para contê-lo e guiá-lo até o compartimento de segurança da viatura. Ele foi conduzido até a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Não há informações sobre feridos ou sobre a motivação dos disparos.
A Polícia Civil informou, em nota, que o suspeito foi autuado em flagrante por disparo de arma de fogo, resistência à ação policial, posse de drogas para consumo próprio e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
“A arma apreendida será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, juntamente com as munições. Os entorpecentes serão encaminhados para o Laboratório de Química Legal para serem analisados e, posteriormente, incinerados.”
Em nota, o restaurante Outback Steakhouse informou que "lamenta o incidente ocorrido na noite de ontem em sua unidade do Vila Velha Shopping. Informamos que houve rápida ação para preservação da vida de clientes e funcionários e que a Polícia Militar foi acionada e agiu com agilidade para solução do ocorrido. Não houve feridos. Repudiamos qualquer ato de violência e informamos que o restaurante funciona normalmente".
O Shopping Vila Velha também lamentou o incidente e informou: "Agimos rapidamente, acionando nossas equipes de segurança e a Polícia, buscando preservar a segurança das pessoas. Não houve feridos e o homem que provocou o incidente foi contido. Estamos colaborando com as autoridades para apuração dessa ocorrência. Prezamos pela segurança de lojistas, funcionários e clientes e mantemos uma equipe de segurança devidamente treinada."