Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jovem de 20 anos

'Respeitoso e muito carinhoso', diz vereadora sobre filho morto no Sambão

Pedro Henrique, de 20 anos, foi morto com um tiro na cabeça durante ensaio técnico no Sambão do Povo, em Vitória, na noite de quarta-feira (1°)
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

02 fev 2023 às 12:44

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 12:44

Pedro Henrique, de 20 anos, filho da vereadora de Vila Velha Patrícia Crizanto
Pedro Henrique, de 20 anos, filho da vereadora de Vila Velha Patrícia Crizanto Crédito: Reprodução
"Era um filho muito amado, trabalhador, extremamente respeitoso e muito carinhoso." É assim que a vereadora Patrícia Crizanto lembra do filho Pedro Henrique Crizando da Victória, de 20 anos, que morreu baleado durante ensaio técnico no Sambão do Povo, em Vitória, na noite de quarta-feira (1º). O jovem estava no local com outras pessoas e acabou morto com um tiro na cabeça.
Em uma nota divulgada nesta quinta-feira (2) pela vereadora e pelo marido, Wesley Caetano da Victoria, o jovem é lembrado como um filho amado e trabalhador.
"Para nós, não há o que falar neste momento, apenas viver a dor e esperar por Justiça"
Patricia Crizanto e Wesley da Victoria - Mãe e pai do jovem morto
O velório acontecerá na Igreja Assembleia de Deus de São Torquato, localizada na Praça Getúlio Vargas, em Vila Velha, a partir das 15h desta quinta-feira (2) até as 8h desta sexta-feira (3). O sepultamento será no Cemitério Parque da Paz de Cariacica, às 10h, reservado apenas à família.
"Agradecemos as mensagens de força, consolo e esperança. Nosso Deus nos fará prosseguir e nos dará resposta", dizem o pai e a mãe de Pedro Henrique (veja nota na íntegra no final da matéria).

A morte do jovem no Sambão

Segundo informações do repórter-fotográfico Vitor Jubini, de A Gazeta, que acompanhava o ensaio, teve uma confusão generalizada ao lado da concentração, no momento em que a escola Mocidade Unida da Glória (MUG) estava pronta para entrar na avenida. Houve correria e foi ouvido um disparo. Em seguida, o jovem foi encontrado morto.
De acordo com o secretário estadual de segurança pública, Alexandre Ramalho, a confusão teria começado na parte superior de um camarote do Sambão. Indivíduos do Morro do Alagoano, em Vitória, teriam feito sinais que não foram entendidos por jovens de São Torquato, Vila Velha, que estavam do outro lado e começaram uma discussão.
Em entrevista ao repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, na manhã desta quinta-feira (2), o coronel não deu detalhes de quem teria praticado o assassinato. Ele afirmou que "possivelmente" o suspeito tem alguma relação com o tráfico de drogas e foi ao local com uma arma de grosso calibre. Até o momento, ninguém foi detido.
A Prefeitura Municipal de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), informou que o patrulhamento no local foi ampliado e intensificado em virtude dos ensaios técnicos no Sambão do Povo. "As viaturas estão estrategicamente posicionadas no início e no final do Sambão", declarou em nota.

Nota na íntegra | Pais de Pedro Henrique

"LUTO - Patrícia Crizanto e Wesley Caetano da Victoria vem a público informar com pesar o falecimento de nosso primeiro filho, Pedro Henrique Crizanto da Victoria, ocorrido na noite desta quarta-feira (1). Pedro era um filho muito amado, trabalhador, extremamente respeitoso e muito carinhoso com todos. Para nós não há o que falar neste momento, apenas viver a dor e esperar por justiça.

O velório acontecerá na Igreja Assembleia de Deus de São Torquato, localizada na Praça Getúlio Vargas, a partir das 15h desta quinta (2) até às 08h desta sexta (3). O sepultamento será no Cemitério Parque da Paz de Cariacica às 10h, reservado apenas à família.

Agradecemos as mensagens de força, consolo e esperança. Nosso Deus nos fará prosseguir e nos dará resposta.

 Gratos, família Crizanto da Victoria.

E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor; porque já as primeiras coisas são passadas. Ap 21:4"

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Políticos do ES prestam apoio à vereadora que teve filho morto no Sambão

'Temos alguns nomes suspeitos', diz delegado sobre morte no Sambão

Morte no Sambão: 'Vamos atuar para prender o suspeito', diz Ramalho

Vídeo mostra confusão no momento em que jovem é morto no Sambão do Povo

Filho de vereadora é assassinado durante ensaios técnicos no Sambão do Povo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Sambão do Povo Segurança Pública Sesp Vila Velha Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Veja como o ovo ajuda a fortalecer a saúde no outono
Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro
Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados