'Respeitoso e muito carinhoso', diz vereadora sobre filho morto no Sambão

"LUTO - Patrícia Crizanto e Wesley Caetano da Victoria vem a público informar com pesar o falecimento de nosso primeiro filho, Pedro Henrique Crizanto da Victoria, ocorrido na noite desta quarta-feira (1). Pedro era um filho muito amado, trabalhador, extremamente respeitoso e muito carinhoso com todos. Para nós não há o que falar neste momento, apenas viver a dor e esperar por justiça.

O velório acontecerá na Igreja Assembleia de Deus de São Torquato, localizada na Praça Getúlio Vargas, a partir das 15h desta quinta (2) até às 08h desta sexta (3). O sepultamento será no Cemitério Parque da Paz de Cariacica às 10h, reservado apenas à família.

Agradecemos as mensagens de força, consolo e esperança. Nosso Deus nos fará prosseguir e nos dará resposta.

Gratos, família Crizanto da Victoria.

E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor; porque já as primeiras coisas são passadas. Ap 21:4"

