Ataques de Lula ao Banco Central: muito ajuda quem não atrapalha

A politização dos juros é uma barca furada. A demonização do Banco Central, sobretudo o questionamento da sua independência, além de perigosa, soa como justificativa rasa para um problema cuja solução deve partir do próprio governo. É a partir da construção da confiança, com políticas econômicas que prezem o equilíbrio das contas públicas e as reformas estruturantes, que as decisões sobre a taxa de juros são tomadas. Confiança é sempre a palavra.