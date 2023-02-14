Duplicação da BR 262 finalmente vem aí?

BR 262 Crédito: Divulgação/ Defesa Civil

A informação foi passada pelo diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto, que a recebeu do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em reunião em Brasília. Nos primeiros cem dias, o que está sendo destacado como prioridade pelo governo federal é a publicação do edital para a contratação do projeto de duplicação. O que, sem querer jogar água fria, é uma etapa do processo que chega a ser recebida pelos capixabas como um déjà vu. Já estivemos lá antes.

Na reportagem publicada nesta segunda-feira (13) , a própria fala de Maretto provoca um certo desânimo: "É uma obra cara, e se conseguirmos fazer pontos com terceira faixa, ampliação da ponte na chegada do Jucu, aliado à nova rodovia que vamos fazer, já dá um alento para o tráfego na região". A sensação é de que não vamos sair muito do lugar, com os "puxadinhos" que passam longe da modernização da via.

É melhor do que nada? Claro. Mas passa longe do que se espera de uma rodovia que, mais que um eixo turístico, é uma importante via de escoamento de produtos hortifrutigranjeiros da região e tem um grande potencial competitivo, caso se torne mais segura. É triste a constatação de que os desafios de engenharia afugentem os investidores, sendo que existem tantas vias modernas, até mesmo no país, construídas em regiões também geograficamente desfavoráveis. O Espírito Santo desperdiça uma posição estratégica no mapa do Brasil.

Foi em julho do ano passado que o governo Bolsonaro excluiu a BR 262 do edital para a concessão da BR 381, em Minas Gerais . Isso após três adiamentos e a suspensão de um leilão, em fevereiro do mesmo ano, para a remodelação das regras na tentativa de atrair interessados. Foi uma repetição menos vexatória do que ocorreu em 2013, quando houve um certame e simplesmente não houve propostas.

Em sua coluna, Leonel Ximenes mostrou que estão sendo debatidas medidas emergenciais para reduzir os engarrafamentos, como a proibição de caminhões nos finais de semana e a instalação de faixa reversível. Diante da demora, vale pensar no que é urgente. Mas a sociedade capixaba não pode desistir da duplicação efetiva, a BR 262 pode ir mais longe do que o atual horizonte permite. Para tanto, é importante a mobilização dos parlamentares, tanto no nível federal quanto estadual, com a liderança do Palácio Anchieta.