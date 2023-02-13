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Opinião da Gazeta

Carteira de Identidade Nacional é modernização que não pode mais esperar

A entrada dos cartórios nesse processo será importante. No Espírito Santo, eles ainda estão em fase de adaptação à emissão do modelo tradicional do RG, mas espera-se que já estejam se preparando para o documento nacional

Públicado em 

13 fev 2023 às 00:45

Colunista

RG
Modelo da nova carteira nacional de identidade Crédito: Subchefia de Assuntos Jurídicos / Governo Federal
Pelo menos 13 cartórios no Espírito Santo já estão autorizados a emitirem a carteira de identidade, uma forma de facilitar a vida do cidadão e reduzir a pressão sobre o serviço público. Isso às vésperas do início da emissão da nova identificação nacional, prevista para ter início no Estado em março.
O avanço a ser promovido com o novo documento é inegável, uma reivindicação histórica. Com ele, haverá a unificação em torno do número do CPF, que passará a ser a identificação nacional do cidadão, evitando assim a esdrúxula possibilidade de uma pessoa ter um número de identidade em cada estado do país pela ausência de um sistema integrado.
É fundamental que essa transição tenha início dentro dos prazos, com os estados se organizando para começar a mudança. Até o momento, apenas oito estão aptos a emitir o documento, muitos inclusive já deram início ao processo, conforme as novas regras, e o Espírito Santo ainda não está entre eles. O governo federal já cogita rever o prazo, previsto para 6 de março, para a implementação obrigatória do novo modelo, que contará também com uma versão digital.

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A entrada dos cartórios nesse processo será importante. No Espírito Santo, eles ainda estão em fase de adaptação à emissão do modelo tradicional do RG, mas espera-se que já estejam se preparando para o documento nacional. Vale lembrar que todos os brasileiros deverão realizar a troca, mas para isso terão um prazo bem extenso: até 2032.
O Brasil precisa se desburocratizar, e a nova carteira de identidade tem um potencial transformador nesse sentido. Com a unificação, o acesso a serviços públicos e benefícios pode ser simplificado, com redução de fraudes. As ações de segurança pública também serão bastante beneficiadas.
Importante, portanto, que a transição tenha início sem atropelos, para que essa importante modernização na identificação dos brasileiros se torne realidade o quanto antes.

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