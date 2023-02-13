Carteira de Identidade Nacional é modernização que não pode mais esperar

Modelo da nova carteira nacional de identidade Crédito: Subchefia de Assuntos Jurídicos / Governo Federal

O avanço a ser promovido com o novo documento é inegável, uma reivindicação histórica. Com ele, haverá a unificação em torno do número do CPF, que passará a ser a identificação nacional do cidadão, evitando assim a esdrúxula possibilidade de uma pessoa ter um número de identidade em cada estado do país pela ausência de um sistema integrado.

É fundamental que essa transição tenha início dentro dos prazos, com os estados se organizando para começar a mudança. Até o momento, apenas oito estão aptos a emitir o documento, muitos inclusive já deram início ao processo, conforme as novas regras, e o Espírito Santo ainda não está entre eles. O governo federal já cogita rever o prazo, previsto para 6 de março, para a implementação obrigatória do novo modelo, que contará também com uma versão digital.

A entrada dos cartórios nesse processo será importante. No Espírito Santo, eles ainda estão em fase de adaptação à emissão do modelo tradicional do RG, mas espera-se que já estejam se preparando para o documento nacional. Vale lembrar que todos os brasileiros deverão realizar a troca, mas para isso terão um prazo bem extenso: até 2032.

O Brasil precisa se desburocratizar, e a nova carteira de identidade tem um potencial transformador nesse sentido. Com a unificação, o acesso a serviços públicos e benefícios pode ser simplificado, com redução de fraudes. As ações de segurança pública também serão bastante beneficiadas.