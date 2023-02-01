Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Facilidade

Emissão de RG em cartório: confira locais e como tirar documento no ES

A partir desta quarta-feira (1), 13 cartórios do Estado vão poder prestar o serviço de emissão da primeira e segunda via da carteira de identidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2023 às 11:39

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 11:39

A partir desta quarta-feira (1), 13 cartórios do Espírito Santo vão poder emitir a primeira e a segunda via da carteira de identidade, também conhecida como Registro Geral (RG). A novidade foi pensada para ampliar a oferta de vagas e desafogar o setor público, que até então era o único a emitir.
Inicialmente os cartórios que vão ter o serviço disponível ficam nos municípios de VitóriaSerraVila Velha e Cariacica. Além de Linhares e São Mateus, no Norte do Estado; e Cachoeiro de ItapemirimAlegre e Iúna, na Região Sul capixaba.
O preço estabelecido para a emissão do RG é de aproximadamente R$ 42, conforme o valor de referência do Tesouro Estadual. Para quem tem direito à gratuidade da taxa, a disponibilidade do serviço continua apenas nos órgãos públicos, por enquanto.
Novo modelo de RG no ES
Modelo do RG emitido pelos cartórios ainda não será no modelo novo (unificado) Crédito: Divulgação | PC
Nos cartórios, o prazo de entrega da carteira de identidade será de 10 a 15 dias úteis. De acordo com o Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES), os estabelecimentos terão o próprio sistema de agendamento.

Documentos necessários

Fabiana Aurich, diretora do Sinoreg, informou que o interessado precisa apresentar a certidão de nascimento ou casamento e um comprovante de residência para poder emitir o RG.
Sobre a foto 3x4, ela disse que a coleta é feita na hora, porém, quando o documento for para criança, os pais ou responsáveis podem levar a foto a fim de evitar alguma dificuldade na hora de fazer a coleta no cartório.

Cartórios que fazem emissão de RG no ES

VITÓRIA
Cartório de Registro Civil, Tabelionato e Pessoas Jurídicas da Primeira Zona de Vitória
  • Endereço: Av. Nossa Senhora da Penha, número 555, Santa Lúcia 
  • Telefone: (27) 2124-9500 e (27) 9 8115-6454
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Goiabeiras de Vitória
  • Endereço: Av. Anísio Fernandes Coelho, número 1.850, loja 8, Jardim da Penha
  • Telefone: (27) 3019-0049 e (27) 9 9247-4844
SERRA
Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Serra
  • Endereço: Av. Getúlio Vargas, número 354, Serra Sede
  • Telefone: (27) 3251-1205, (27) 3251-1915 e (27) 9 9904-7193
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Carapina de Serra
  • Endereço: Av. Civit, número 1.256, Parque Residencial Laranjeiras
  • Telefone: (27) 3180-0760 e (27) 9 9923-3534
VILA VELHA
Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Barra do Jucu de Vila Velha
  • Endereço: Rodovia do Sol, número 06, km 15, sul, Riviera da Barra
  • Telefone: (27) 3260-1104, (27) 3260-1060 e (27) 9 9296-2262
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de São Torquato de Vila Velha
  • Endereço: Av. Carlos Lindenberg, número 6.231, loja 1, Cobilândia 
  • Telefone: (27) 3369-5576, (27) 3369-5714 e (27) 9 9525-8469
CARIACICA
Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Cariacica
  • Endereço: Rua Manoel Joaquim dos Santos, número 80, Itacibá 
  • Telefone: (27) 3336-4693 e (27)9 8875-1696
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Campo Grande de Cariacica
  • Endereço: Av. Campo Grande, númerp 432, Campo Grande
  • Telefone: (27) 3551-2074, (27) 3441-2046 e (27) 9 9667-2046
LINHARES
Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Linhares
  • Endereço: Av. Rufino de Carvalho, número 850, Centro
  • Telefone: (27) 3371-6168
SÃO MATEUS
  • Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Itauninhas
  • Endereço: Rua Wallas Batista de Oliveira, sem número, Santa Maria
  • Telefone: (27) 9 9984-0068
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
  • Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Cachoeiro de Itapemirim
  • Endereço: Av. Jones dos santos Neves, número 253, Santo Antônio 
  • Telefone: (28) 3522-9896
ALEGRE
  • Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Alegre
  • Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, número 97, Centro 
  • Telefone: (28) 3552-2350, (27) 3552-2626 e (27) 9 9946-0036
IÚNA
  • Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Iúna
  • Endereço: Rua Galaor Rio, número 42, Centro
  • Telefone: (28) 9 9999-9780

Veja Também

Queimaduras por águas-vivas crescem no verão e Camburi tem alta de casos

Projeto de escola de Dores do Rio Preto é finalista de concurso nacional

Viação Metropolitana é excluída do Transcol e pede recuperação judicial

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alegre Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Grande Vitória Iúna Linhares São Mateus Serra Vila Velha Vitória (ES) Cartório ES Sul ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego
Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba
Imagem de destaque
Artemis 2 volta à Terra após viagem à Lua: o que acontece com os astronautas agora?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados