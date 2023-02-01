Emissão de RG em cartório: confira locais e como tirar documento no ES

O preço estabelecido para a emissão do RG é de aproximadamente R$ 42, conforme o valor de referência do Tesouro Estadual. Para quem tem direito à gratuidade da taxa, a disponibilidade do serviço continua apenas nos órgãos públicos, por enquanto.

Modelo do RG emitido pelos cartórios ainda não será no modelo novo (unificado) Crédito: Divulgação | PC

Nos cartórios, o prazo de entrega da carteira de identidade será de 10 a 15 dias úteis. De acordo com o Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES), os estabelecimentos terão o próprio sistema de agendamento.

Documentos necessários

Fabiana Aurich, diretora do Sinoreg, informou que o interessado precisa apresentar a certidão de nascimento ou casamento e um comprovante de residência para poder emitir o RG.

Sobre a foto 3x4, ela disse que a coleta é feita na hora, porém, quando o documento for para criança, os pais ou responsáveis podem levar a foto a fim de evitar alguma dificuldade na hora de fazer a coleta no cartório.

Cartórios que fazem emissão de RG no ES

VITÓRIA

Cartório de Registro Civil, Tabelionato e Pessoas Jurídicas da Primeira Zona de Vitória

Endereço: Av. Nossa Senhora da Penha, número 555, Santa Lúcia

Av. Nossa Senhora da Penha, número 555, Santa Lúcia Telefone: (27) 2124-9500 e (27) 9 8115-6454

Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Goiabeiras de Vitória

Endereço: Av. Anísio Fernandes Coelho, número 1.850, loja 8, Jardim da Penha

Av. Anísio Fernandes Coelho, número 1.850, loja 8, Jardim da Penha Telefone: (27) 3019-0049 e (27) 9 9247-4844

SERRA

Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Serra

Endereço: Av. Getúlio Vargas, número 354, Serra Sede

Av. Getúlio Vargas, número 354, Serra Sede Telefone: (27) 3251-1205, (27) 3251-1915 e (27) 9 9904-7193

Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Carapina de Serra

Endereço: Av. Civit, número 1.256, Parque Residencial Laranjeiras

Av. Civit, número 1.256, Parque Residencial Laranjeiras Telefone: (27) 3180-0760 e (27) 9 9923-3534

VILA VELHA

Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Barra do Jucu de Vila Velha

Endereço: Rodovia do Sol, número 06, km 15, sul, Riviera da Barra

Rodovia do Sol, número 06, km 15, sul, Riviera da Barra Telefone: (27) 3260-1104, (27) 3260-1060 e (27) 9 9296-2262

Cartório de Registro Civil e Tabelionato de São Torquato de Vila Velha

Endereço: Av. Carlos Lindenberg, número 6.231, loja 1, Cobilândia

Av. Carlos Lindenberg, número 6.231, loja 1, Cobilândia Telefone: (27) 3369-5576, (27) 3369-5714 e (27) 9 9525-8469

CARIACICA

Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Cariacica

Endereço: Rua Manoel Joaquim dos Santos, número 80, Itacibá

Rua Manoel Joaquim dos Santos, número 80, Itacibá Telefone: (27) 3336-4693 e (27)9 8875-1696

Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Campo Grande de Cariacica

Endereço: Av. Campo Grande, númerp 432, Campo Grande

Av. Campo Grande, númerp 432, Campo Grande Telefone: (27) 3551-2074, (27) 3441-2046 e (27) 9 9667-2046

LINHARES

Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Linhares

Endereço: Av. Rufino de Carvalho, número 850, Centro

Av. Rufino de Carvalho, número 850, Centro Telefone: (27) 3371-6168

SÃO MATEUS

Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Itauninhas



Endereço: Rua Wallas Batista de Oliveira, sem número, Santa Maria

Rua Wallas Batista de Oliveira, sem número, Santa Maria Telefone: (27) 9 9984-0068

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Cachoeiro de Itapemirim

Endereço: Av. Jones dos santos Neves, número 253, Santo Antônio

Av. Jones dos santos Neves, número 253, Santo Antônio Telefone: (28) 3522-9896

ALEGRE

Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Alegre



Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, número 97, Centro

Av. Jerônimo Monteiro, número 97, Centro Telefone: (28) 3552-2350, (27) 3552-2626 e (27) 9 9946-0036

IÚNA