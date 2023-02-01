Emissão de RG em cartório: confira locais e como tirar documento no ES

A partir desta quarta-feira (1), 13 cartórios do Espírito Santo vão poder emitir a primeira e a segunda via da carteira de identidade, também conhecida como Registro Geral (RG). A novidade foi pensada para ampliar a oferta de vagas e desafogar o setor público, que até então era o único a emitir.
Inicialmente os cartórios que vão ter o serviço disponível ficam nos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica. Além de Linhares e São Mateus, no Norte do Estado; e Cachoeiro de Itapemirim, Alegre e Iúna, na Região Sul capixaba.
O preço estabelecido para a emissão do RG é de aproximadamente R$ 42, conforme o valor de referência do Tesouro Estadual. Para quem tem direito à gratuidade da taxa, a disponibilidade do serviço continua apenas nos órgãos públicos, por enquanto.
Nos cartórios, o prazo de entrega da carteira de identidade será de 10 a 15 dias úteis. De acordo com o Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES), os estabelecimentos terão o próprio sistema de agendamento.
Documentos necessários
Fabiana Aurich, diretora do Sinoreg, informou que o interessado precisa apresentar a certidão de nascimento ou casamento e um comprovante de residência para poder emitir o RG.
Sobre a foto 3x4, ela disse que a coleta é feita na hora, porém, quando o documento for para criança, os pais ou responsáveis podem levar a foto a fim de evitar alguma dificuldade na hora de fazer a coleta no cartório.
Cartórios que fazem emissão de RG no ES
VITÓRIA
Cartório de Registro Civil, Tabelionato e Pessoas Jurídicas da Primeira Zona de Vitória
- Endereço: Av. Nossa Senhora da Penha, número 555, Santa Lúcia
- Telefone: (27) 2124-9500 e (27) 9 8115-6454
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Goiabeiras de Vitória
- Endereço: Av. Anísio Fernandes Coelho, número 1.850, loja 8, Jardim da Penha
- Telefone: (27) 3019-0049 e (27) 9 9247-4844
SERRA
Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Serra
- Endereço: Av. Getúlio Vargas, número 354, Serra Sede
- Telefone: (27) 3251-1205, (27) 3251-1915 e (27) 9 9904-7193
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Carapina de Serra
- Endereço: Av. Civit, número 1.256, Parque Residencial Laranjeiras
- Telefone: (27) 3180-0760 e (27) 9 9923-3534
VILA VELHA
Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Barra do Jucu de Vila Velha
- Endereço: Rodovia do Sol, número 06, km 15, sul, Riviera da Barra
- Telefone: (27) 3260-1104, (27) 3260-1060 e (27) 9 9296-2262
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de São Torquato de Vila Velha
- Endereço: Av. Carlos Lindenberg, número 6.231, loja 1, Cobilândia
- Telefone: (27) 3369-5576, (27) 3369-5714 e (27) 9 9525-8469
CARIACICA
Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Cariacica
- Endereço: Rua Manoel Joaquim dos Santos, número 80, Itacibá
- Telefone: (27) 3336-4693 e (27)9 8875-1696
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Campo Grande de Cariacica
- Endereço: Av. Campo Grande, númerp 432, Campo Grande
- Telefone: (27) 3551-2074, (27) 3441-2046 e (27) 9 9667-2046
LINHARES
Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Linhares
- Endereço: Av. Rufino de Carvalho, número 850, Centro
- Telefone: (27) 3371-6168
SÃO MATEUS
- Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Itauninhas
- Endereço: Rua Wallas Batista de Oliveira, sem número, Santa Maria
- Telefone: (27) 9 9984-0068
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Cachoeiro de Itapemirim
- Endereço: Av. Jones dos santos Neves, número 253, Santo Antônio
- Telefone: (28) 3522-9896
ALEGRE
- Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Alegre
- Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, número 97, Centro
- Telefone: (28) 3552-2350, (27) 3552-2626 e (27) 9 9946-0036
IÚNA
- Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Iúna
- Endereço: Rua Galaor Rio, número 42, Centro
- Telefone: (28) 9 9999-9780