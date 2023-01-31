Projeto de escola de Dores do Rio Preto é finalista de concurso nacional

A Escola Municipal de Educação Infantil Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, no Sul do Estado , ficou entre os quatro finalistas na categoria Educação Infantil do concurso nacional Aprende Brasil Criativo, promovido pela Aprende Brasil Educação, com um projeto sobre dinossauros.

Estudantes ficam "lado a lado" dos dinossauros por meio de imagens projetadas em 3D Crédito: Projeto Amigossauro

A ação – que é uma iniciativa da professora Rosineide Silva e pedagoga Elisabeth Carlos, com o apoio da Secretaria de Educação – projeta imagens de dinossauros na sala de aula por meio da realidade virtual. Essa atividade foi intitulada “Amigossauro”.

O objetivo é ensinar aos alunos como viviam essas imensas criaturas por meio da imaginação. “Essa é uma forma criativa de ensinar e chamar a atenção das crianças”, disse Elisabeth.

Projeto

O projeto realizado no ano de 2022 foi empregado para falar sobre os dinossauros e a função do paleoartista, que usa técnicas artísticas para dar vida aos animais. “Depois, assistimos a um vídeo sobre o Vale dos Dinossauros, que fica em Gramado, no Rio Grande do Sul. E falamos sobre como seria estar perto de um dinossauro e cada criança escolheu o seu preferido”, informaram Rosineide e Elisabeth.

Para isso, elas utilizaram o recurso de realidade aumentada do Google para projetar imagens 3D de vários dinossauros, além de fotografar os estudantes “lado a lado” com eles. “Foi, sem dúvida, uma aula inesquecível. No começo as crianças sentiam medo, achavam que era real. Mas, depois, elas se familiarizaram e acabaram entrando na brincadeira. O interessante é observar como a forma de descrever os dinossauros mudou após a atividade, as falas ficaram mais reais”, completaram.

Segundo a assessora pedagógica da Aprende Brasil Educação, Beatriz Conci Cassins, esse é exatamente o tipo de iniciativa indispensável para essa faixa etária. “O ensinar, na Educação Infantil, não está separado do brincar, pelo contrário, as duas coisas devem andar de mãos dadas. Por isso, atividades como o projeto ‘Amigossauro’ são fundamentais para apresentar e fixar os conteúdos”, pontuou.

No caso de Dores do Rio Preto, o trabalho foi desenvolvido com o G5 da Educação Infantil, com base em conteúdo proposto no material didático do Sistema de Ensino Aprende Brasil.

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