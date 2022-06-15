“Universitário do Ano": aluna da Ufes é semifinalista em prêmio nacional

“Prêmio Universitário do Ano 2022” da Enactus — organização internacional sem fins lucrativos com o intuito de inspirar os alunos a melhorar o mundo. Jessica Souza Kubit, de 21 anos, desenvolve quatro projetos sociais e é a única representante do Estado na disputa. Uma estudante da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em Vitória foi selecionada para disputar a semifinal doda Enactus — organização internacional sem fins lucrativos com o intuito de inspirar os alunos a melhorar o mundo. Jessica Souza Kubit, de 21 anos, desenvolve quatro projetos sociais e é a única representante do Estado na disputa.

Jessica Souza Kubit, de 21 anos, é presidente da Enactus do time da Ufes em Vitória Crédito: Enactus da Ufes | Vitória

O “Prêmio Universitário do Ano 2022” é uma iniciativa da Enactus Brasil e da Dutch States Mines (DSM) Latam, que busca reconhecer os esforços dos universitários ligados à organização que se destacaram ao longo de 2021 e 2022. Para Jéssica, é gratificante ser uma das selecionadas.

"É uma honra poder representar o meu time, a universidade e nosso Estado, levar o Espírito Santo para uma posição de destaque no cenário nacional do empreendedorismo social. É um trabalho que requer muito planejamento, resiliência e empatia. Fico extremamente grata por receber esse reconhecimento!" Jessica Souza Kubit - Estudante

SOBRE A ENACTUS

A sigla Enactus significa Entrepreneurial (empreendedorismo), Action (ação) e Us (nós). Segundo Jéssica, a organização está presente em 37 países. “Ela tem objetivo de impactar vidas e transformar o mundo por meio de projetos alinhados com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas) ”, explicou.

De acordo com a estudante, a seleção é baseada em uma submissão, aberta para todos os membros da Enactus ao redor do país. Os alunos interessados devem se inscrever e responder um formulário, que funciona como uma autoavaliação. A capixaba informou que, ao todo, foram 61 inscritos neste ano. “Fui uma das selecionadas para o Top 10, para representar o meu time Ufes”, ressaltou.

Membro da Enactus desde 2020, Jéssica contou que o time da Ufes Vitória é um projeto de extensão da universidade que existe desde 2019, e que passou a ingressar a equipe por meio de um processo seletivo. Atualmente, a equipe é composta por 40 pessoas.

Além da Ufes Vitória, há outros três times da Enactus no Espírito Santo: Ifes Vitória, Ufes Alegre e Ufes São Mateus.

Membros da Enactus do time da Ufes Vitória Crédito: Enactus da Ufes Vitória

PROJETOS

O time que Jéssica preside tem quatro projetos em desenvolvimento. “E é por meio deles que queremos mudar o mundo”, disse a estudante.

O projeto “Roka” é realizado no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória. Nele, as famílias cadastradas juntam resíduos plásticos durante a semana, e, no fim de semana, os membros do time recolhem. “Queremos fazer do plástico uma moeda social na comunidade”, comunicou.

Ao todo, são 20 residências cadastradas no “Roka” e já foram arrecadados 131,6 kg de plásticos no período entre março de 2021 e junho de 2022.

Outro projeto é o “Faelo”, que está em fase de implementação. A ideia é que ele funcione como uma comunidade on-line de apoio aos grafiteiros, e já há três artistas parceiros.

Projeto "Faelo": Grafite realizado no muro da escola EMEF Edna de Mattos, no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória Crédito: Enactus da Ufes Vitória

Já os projetos Xepa e VR Social ainda estão em fase de pesquisa. O primeiro, transforma alimentos foram do padrão estético em alimentos semi processados, como geleias e bolos. E o segundo, tem como objetivo ajudar pessoas com algum tipo de fobia social, por meio a realidade aumentada. “Usamos um ambiente controlado e de menor impacto para o paciente”, explicou.

A ideia do projeto Enactus, explicou Jéssica, é entregar a ação para a comunidade quando estiver em um nível maior de desenvolvimento.

TOP 10

Confira a lista dos 10 universitários selecionados e as respectivas universidades de onde eles são:

Beatriz Maria da Silva Santos - CEFET/RJ Angra dos Reis; Brenda Ferreira Santana - UFSCar;

Davi Luis Silva Prado - UFV CRP;

Fagner Oliveira Rodrigues - UFCA;

Henrique Elias Buassaly - Campus São Carlos;

Inara Fernandes Tavares - UFPA;

Isabella Bastos Toledo - FACIMP;

Jéssica Souza Kubit - Ufes Vitória;

Renata Aguiar Figueiredo - UFLA;

Rodrigo Barbosa Gonçalves - UFCG.



A próxima etapa do prêmio, no dia 14 de julho, vai selecionar os três finalistas. Para isso, alguns critérios como mobilização, clareza e desenvoltura são avaliados por meio de um vídeo feito por cada um dos 10 alunos. Depois, os três selecionados deverão escrever uma carta de motivação. E o vencedor será anunciado no dia 29 de julho.

A Enactus do time da Ufes Vitória também tem algumas conquistas. Eles já participaram corridas internacionais da rede Enactus Global e ficaram no Top 48. Essas corridas, segundo Jéssica, são competições para projetos que geram algum tipo de impacto positivo ao meio ambiente. “E ainda tem a Race to Feed the World, sobre a fome no mundo”, pontuou. Atualmente, eles estão no Top 12 da corrida para ação climática.