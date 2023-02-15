Carnaval: previsão de queda de temperatura e maior nebulosidade no ES

O tempo deve mudar no Sudeste do Brasil no final de semana de carnaval, com chuva e queda de temperatura em alguns Estados, segundo a Climatempo. Para o Espírito Santo está previsto aumento de nebulosidade e uma queda nos termômetros, não tão acentuada como em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Os efeitos dessa frente fria serão sentidos principalmente sobre esses três últimos Estados, que terão tempo muito instável durante os dias de folia. Em São Paulo, há risco de temporais no sábado (18) em todas as regiões.
Para o Rio de Janeiro, Sul de Minas Gerais e Zona da Mata mineira, a previsão é de um fim de semana com o tempo bastante instável, com muitas nuvens e chuva frequente. Há risco de temporais, inclusive na região serrana do Rio de Janeiro, que geralmente sofre com o risco de deslizamentos sob tais condições.
TEMPERATURAS
- Na cidade do Rio de Janeiro (RJ), a temperatura deve variar de 24°C a 33°C no sábado (18) e entre 22°C e 30°C no domingo (19);
- Em Belo Horizonte (MG), a temperatura ficará entre 21°C e 28°C no sábado (18) e entre 20°C e 27°C no domingo (19);
- Em Vitória (ES), a temperatura será de 24ºC a 33ºC no sábado (18) e de 22ºC a 30ºC no domingo (19).