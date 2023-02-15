Carnaval: previsão de queda de temperatura e maior nebulosidade no ES

Os efeitos dessa frente fria serão sentidos principalmente sobre esses três últimos Estados, que terão tempo muito instável durante os dias de folia. Em São Paulo, há risco de temporais no sábado (18) em todas as regiões.

Para o Rio de Janeiro, Sul de Minas Gerais e Zona da Mata mineira, a previsão é de um fim de semana com o tempo bastante instável, com muitas nuvens e chuva frequente. Há risco de temporais, inclusive na região serrana do Rio de Janeiro, que geralmente sofre com o risco de deslizamentos sob tais condições.