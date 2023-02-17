Duas pessoas ficam feridas em acidente na ES 164 em Cachoeiro

Duas pessoas ficaram feridas após um caminhão tombar na noite dessa quinta-feira (16), na ES 164 – rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, na Região Sul do Espírito Santo. Parte da carga de verdura ficou espalhada na via e chegou a interditar uma das pistas. As informações foram passadas pela Polícia Militar.
Segundo a corporação, o acidente aconteceu por volta das 19h30, em um ponto conhecido como "Curva da morte", na Serra de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim. O caminhão descia esse trecho quando tombou. O motorista disse aos policiais que ficou sem freio durante a descida e, por isso, perdeu o controle da direção.
Ainda de acordo com a PM, o condutor e a passageira ficaram feridos. Ambas as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia da cidade. O estado de saúde delas não foi divulgado.
Moradora do interior do município, Maria Lucia de Oliveira Machado passou pelo local logo após o acidente e contou que viu a mulher saindo do veículo, amparada por quem estava na região. “A cabine do caminhão virou e, naquela hora, já tinha gente pegando as verduras”, disse.