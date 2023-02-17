Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Duas pessoas ficam feridas em acidente na ES 164 em Cachoeiro

Caminhão com verduras tombou na noite dessa quinta-feira (16), na Serra do Soturno; rodovia que liga cidade a Vargem Alta chegou a ter uma pista interditada
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 fev 2023 às 12:26

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 12:26

Caminhão envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim estava carregado de verduras Crédito: Leitor| A Gazeta
Duas pessoas ficaram feridas após um caminhão tombar na noite dessa quinta-feira (16), na ES 164 – rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, na Região Sul do Espírito Santo. Parte da carga de verdura ficou espalhada na via e chegou a interditar uma das pistas. As informações foram passadas pela Polícia Militar.
Segundo a corporação, o acidente aconteceu por volta das 19h30, em um ponto conhecido como "Curva da morte", na Serra de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim. O caminhão descia esse trecho quando tombou. O motorista disse aos policiais que ficou sem freio durante a descida e, por isso, perdeu o controle da direção.
Acidente na Serra de Soturno espalhou verduras na pista, no interior de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor | A Gazeta
Ainda de acordo com a PM, o condutor e a passageira ficaram feridos. Ambas as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia da cidade. O estado de saúde delas não foi divulgado.
Moradora do interior do município, Maria Lucia de Oliveira Machado passou pelo local logo após o acidente e contou que viu a mulher saindo do veículo, amparada por quem estava na região. “A cabine do caminhão virou e, naquela hora, já tinha gente pegando as verduras”, disse.

Veja Também

Acidente na BR 101 mata duas pessoas e deixa duas feridas em Conceição da Barra

Motociclista morre em acidente com carreta na BR 101, na Serra

Trecho da BR 101 que rompeu com chuva é parcialmente liberado no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Cachoeiro de Itapemirim PRF Vargem Alta Samu ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares
Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados