Suspeitos de duplo homicídio em Vargem Alta são presos em Itapemirim

Durante a ação, a polícia apreendeu armas, munições, luvas, dentre outros materiais Crédito: Divulgação \ PC

Polícia Civil (PC) informou que policiais da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Cachoeiro de Itapemirim foram para o bairro Itaoca com o objetivo de cumprir mandado de prisão temporária, expedida pela Comarca de Vargem Alta, em desfavor dos autores do duplo homicídio.

Os suspeitos são moradores do município de Cachoeiro de Itapemirim, mas fugiram para Itapemirim após cometerem o crime.

Durante a operação policial, os investigadores se dividiram e uma equipe foi até a pousada onde supostamente os suspeitos estariam escondidos e a outra equipe realizava buscas pelo bairro quando os localizaram.

Fuga

Segundo a PC , eles estavam em um veículo Ônix, de cor branca. A polícia, então, deu voz de prisão para os suspeitos, “que de imediato jogaram o veículo para cima dos policiais, forçando-os a efetuarem disparos nos pneus do veículo e, aparentemente, ao menos um dos disparos atingiu um dos investigados”.

A polícia explicou que, depois, o outro investigado sacou e apontou a arma de fogo na direção dos policiais civis e empreendeu fuga para o mato. Ele se escondeu em cima de um pé de manga, mas foi localizado e preso.

Em seguida, os policiais realizaram buscas no terreno e apreenderam duas armas de fogo escondidas no local por onde o suspeito fugiu.

De acordo com a PC , o suspeito baleado foi socorrido para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim e ficou sob escolta policial. Já o outro investigado foi encaminhado à Delegacia Regional de Itapemirim para lavratura do auto de prisão em flagrante e cumprimento do mandado de prisão. Eles serão encaminhados ao presídio.

Relembre o crime

Um homem foi morto a tiros quando estava na rampa de acesso à garagem da casa do filho, na manhã do dia 30 de janeiro, no bairro da Vila Maria, em Vargem Alta, na região Serrana do Estado. Além dele, outro homem foi morto no bairro Castelinho, também pela manhã.

PM comunicou, por meio de nota, que foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio – quando há a intenção de matar – por arma de fogo na região de Vila Maria, tendo em vista que no bairro Castelinho, já havia um indivíduo em óbito.

Os militares receberam a informação de que os suspeitos do crime estavam em uma moto e assim que balearam a primeira vítima, se deslocaram para Vila Maria e também tiraram a vida de outra pessoa.