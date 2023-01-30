Pai é morto a tiros na garagem da casa do filho em Vargem Alta

Um homem foi morto a tiros quando estava na rampa de acesso à garagem da casa do filho, na manhã desta segunda-feira (30), no bairro da Vila Maria, em Vargem Alta , na região Serrana do Estado . Além dele, outro homem foi morto no bairro Castelinho, também nesta manhã. As vítimas foram identificadas pela Polícia Militar (PM) como Claudemir França, de 49 anos, e Genildo Beninca Thomazini, de 57.

Duas pessoas foram mortas a tiros na manhã desta segunda-feira (30), em Vargem Alta Crédito: Divulgação \ PM

PM comunicou, por meio de nota, que foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio – quando há a intenção de matar – por arma de fogo na região de Vila Maria, tendo em vista que no bairro Castelinho, já havia um indivíduo em óbito.

Os militares receberam a informação de que os suspeitos do crime estavam em uma moto e assim que balearam a primeira vítima, se deslocaram para Vila Maria e também tiraram a vida de outra pessoa.

De acordo com a PM , o óbito foi confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) . “Em seguida, os suspeitos foram até uma oficina, que fica a menos de vinte metros do local do fato, e efetuaram disparos contra um terceiro homem que fugiu pelos fundos do estabelecimento”, disse a corporação.

Em nota, a Polícia Civil (PC) informou que o caso em Vila Maria foi registrado como uma tentativa de homicídio e um homicídio consumado. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Vargem Alta e até o momento nenhum suspeito foi detido.

E o corpo da vítima fatal, um homem de 57 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Já em Castelinho, o caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Vargem Alta. Até o momento nenhum suspeito foi detido.

Ainda segundo a PC , o corpo da vítima fatal, um homem de 49 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.