Pai é morto a tiros na garagem da casa do filho em Vargem Alta

Um homem foi morto a tiros quando estava na rampa de acesso à garagem da casa do filho, na manhã desta segunda-feira (30), no bairro da Vila Maria, em Vargem Alta, na região Serrana do Estado. Além dele, outro homem foi morto no bairro Castelinho, também nesta manhã. As vítimas foram identificadas pela Polícia Militar (PM) como Claudemir França, de 49 anos, e Genildo Beninca Thomazini, de 57.
A PM comunicou, por meio de nota, que foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio – quando há a intenção de matar – por arma de fogo na região de Vila Maria, tendo em vista que no bairro Castelinho, já havia um indivíduo em óbito.
Os militares receberam a informação de que os suspeitos do crime estavam em uma moto e assim que balearam a primeira vítima, se deslocaram para Vila Maria e também tiraram a vida de outra pessoa.
De acordo com a PM, o óbito foi confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). “Em seguida, os suspeitos foram até uma oficina, que fica a menos de vinte metros do local do fato, e efetuaram disparos contra um terceiro homem que fugiu pelos fundos do estabelecimento”, disse a corporação.
Em nota, a Polícia Civil (PC) informou que o caso em Vila Maria foi registrado como uma tentativa de homicídio e um homicídio consumado. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Vargem Alta e até o momento nenhum suspeito foi detido.
E o corpo da vítima fatal, um homem de 57 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Já em Castelinho, o caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Vargem Alta. Até o momento nenhum suspeito foi detido.
Ainda segundo a PC, o corpo da vítima fatal, um homem de 49 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
E orienta que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.