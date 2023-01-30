Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Pai é morto a tiros na garagem da casa do filho em Vargem Alta

Duas pessoas morreram na manhã desta segunda-feira (30) e os suspeitos estavam em uma moto quando efetuaram os disparos com uma arma de fogo
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

30 jan 2023 às 20:05

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 20:05

Um homem foi morto a tiros quando estava na rampa de acesso à garagem da casa do filho, na manhã desta segunda-feira (30), no bairro da Vila Maria, em Vargem Alta, na região Serrana do Estado. Além dele, outro homem foi morto no bairro Castelinho, também nesta manhã. As vítimas foram identificadas pela Polícia Militar (PM) como Claudemir França, de 49 anos, e Genildo Beninca Thomazini, de 57.
Duas pessoas foram mortas a tiros na manhã desta segunda-feira (30), em Vargem Alta
Duas pessoas foram mortas a tiros na manhã desta segunda-feira (30), em Vargem Alta Crédito: Divulgação \ PM
PM comunicou, por meio de nota, que foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio – quando há a intenção de matar – por arma de fogo na região de Vila Maria, tendo em vista que no bairro Castelinho, já havia um indivíduo em óbito.
Os militares receberam a informação de que os suspeitos do crime estavam em uma moto e assim que balearam a primeira vítima, se deslocaram para Vila Maria e também tiraram a vida de outra pessoa.
De acordo com a PM, o óbito foi confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). “Em seguida, os suspeitos foram até uma oficina, que fica a menos de vinte metros do local do fato, e efetuaram disparos contra um terceiro homem que fugiu pelos fundos do estabelecimento”, disse a corporação.
Em nota, a Polícia Civil (PC) informou que o caso em Vila Maria foi registrado como uma tentativa de homicídio e um homicídio consumado. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Vargem Alta e até o momento nenhum suspeito foi detido.
E o corpo da vítima fatal, um homem de 57 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Já em Castelinho, o caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Vargem Alta. Até o momento nenhum suspeito foi detido.
Ainda segundo a PC, o corpo da vítima fatal, um homem de 49 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
E orienta que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

Veja Também

Grupo encapuzado invade sítio e faz 3 pessoas reféns em Vargem Alta

Homem é morto com pauladas no Centro de Vargem Alta

Polícia investiga denúncia de estupro contra criança em Vargem Alta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

homicídio Polícia Civil Vargem Alta Polícia Federal Crimes Região Serrana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados