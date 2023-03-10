Após quase 3 horas de interdição, BR 101 é liberada em São Mateus

A Suzano repudia esse tipo de manifestação que cerceia o direito de ir e vir das pessoas e reitera que a ação é ilegítima, conduzida por grupos que vêm se utilizando de invasões a áreas da empresa para a prática da comercialização irregular de terrenos - num processo também conhecido como grilagem - e que não representam a comunidade local.

Por ocasião da última manifestação desse grupo, a Polícia Militar acordou uma reunião para que as partes fossem ouvidas. Apesar da oportunidade de diálogo, o grupo não se fez presente.

Cabe reforçar que a empresa cumpre integralmente as legislações ambientais e trabalhistas aplicáveis às áreas em que mantém atividades, tendo como premissas em suas operações o desenvolvimento sustentável e a geração de valor e renda, reforçando assim seu compromisso com as comunidades locais e com o meio ambiente. Reconhece também a relevância da presença das legítimas comunidades nas regiões onde atua e sempre prioriza o diálogo aberto e transparente, de maneira amigável e equilibrada.