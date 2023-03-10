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km 58

Após quase 3 horas de interdição, BR 101 é liberada em São Mateus

Interdição ocorreu das 5h40 até por volta de 8h20, quando a via voltou a ser liberada nos dois sentidos, na manhã desta sexta-feira (10)

Publicado em 10 de Março de 2023 às 07:23

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

10 mar 2023 às 07:23
Devido à interdição da BR 101 em São Mateus por conta de protesto, trânsito ficou complicado na rodovia
Devido à interdição da BR 101 em São Mateus por conta de protesto, trânsito ficou complicado na rodovia Crédito: Divulgação | PRF
Uma manifestação interditou totalmente, por quase três horas, a BR 101, na altura do km 58, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (10). O trecho foi liberado para a passagem de veículos às 8h20, nos dois sentidos, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
De acordo com a PRF, os manifestantes são de uma associação de pessoas assentadas em área da empresa Suzano, que alegam sofrer violência e descumprimento de acordos. Cerca de 50 pessoas participaram do ato, que aconteceu de forma pacífica. A empresa foi procurada pela reportagem para emitir um posicionamento. 
Em nota, a Suzano informou que repudia a manifestação que "cerceia o direito de ir e vir das pessoas" e que a ação é ilegítima, conduzida por grupos que se utilizam de invasões para a prática de comercialização irregular de terrenos. Confira abaixo, na íntegra, a nota enviada pela empresa:

Nota da Suzano:

A Suzano repudia esse tipo de manifestação que cerceia o direito de ir e vir das pessoas e reitera que a ação é ilegítima, conduzida por grupos que vêm se utilizando de invasões a áreas da empresa para a prática da comercialização irregular de terrenos -  num processo também conhecido como grilagem - e que não representam a comunidade local. 

 Por ocasião da última manifestação desse grupo, a Polícia Militar acordou uma reunião para que as partes fossem ouvidas. Apesar da oportunidade de diálogo, o grupo não se fez presente. 

 Cabe reforçar que a empresa cumpre integralmente as legislações ambientais e trabalhistas aplicáveis às áreas em que mantém atividades, tendo como premissas em suas operações o desenvolvimento sustentável e a geração de valor e renda, reforçando assim seu compromisso com as comunidades locais e com o meio ambiente. Reconhece também a relevância da presença das legítimas comunidades nas regiões onde atua e sempre prioriza o diálogo aberto e transparente, de maneira amigável e equilibrada.

Congestionamento

Enquanto a estrada continuava bloqueada, os motoristas foram orientados a planejarem o trajeto e buscarem rotas alternativas para contornar a interdição e continuar a viagem.
O trecho onde ocorreu a manifestação é próximo de um posto de combustíveis e também da base da Polícia Rodoviária Federal em São Mateus. O congestionamento, nos dois sentidos, chegou a 3 km, informou a corporação.

Atualização

10/03/2023 - 8:44
Por volta de 8h30, a Polícia Rodoviária Federal informou que a via já havia sido totalmente liberada no trecho do km 58 da BR 101, em São Mateus. O título e o texto foram atualizados.

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