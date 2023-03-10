Operação Náufrago: polícia faz ação contra tráfico e homicídios em São Mateus

Polícia Civil realiza a Operação Náufrago, na manhã desta sexta-feira (10), para cumprir oito mandados de busca e apreensão e dois de prisão na região histórica do bairro Porto, em São Mateus , Norte do Espírito Santo. O objetivo é coibir os crimes de tráfico de drogas e homicídios na região.

Ao todo, cerca de 100 agentes de segurança realizam as incursões no local. São policiais civis, militares e apoio da Guarda Municipal de São Mateus. Uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) também participa dos trabalhos.

O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, e o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, acompanham a ação pessoalmente. Foi divulgado que, até o momento, quatro pessoas foram presas e que a ação também visa a coibir a prostituição na região histórica da cidade.

De acordo com o secretário estadual de Segurança Pública (Sesp), Coronel Alexandre Ramalho, foram cumpridos mandados de busca e apreensão no município e quatro indivíduos acabaram presos durante a ação policial. Houve também a apreensão de 1,5 kg de cocaína, pinos da mesma droga e uma quantidade de maconha.

"Cumprimos mandados de busca e apreensão que resultaram na prisão de quatro indivíduos, a apreensão de drogas, e estou falando de 1,5 kg de cocaína, pinos de cocaína, maconha. Um indivíduo acabou fugindo no momento da abordagem da apreensão de drogas. Contamos com o apoio da aeronave do Notaer, que veio de Vitória. Essa é uma operação que visa a integração das forças levando segurança às comunidades de São Mateus", disse Ramalho.

Por ordem de uma determinação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), a operação passou pelo bairro Porto, na área onde ficam os casarões antigos. Segundo Ramalho, há denúncias de tráfico de drogas e prostituição na região. Foram feitas buscas, mas nada foi encontrado no local, disse o secretário.