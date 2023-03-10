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100 agentes

Operação Náufrago: polícia faz ação contra tráfico e homicídios em São Mateus

Foram expedidos oito mandados de busca e apreensão e dois de prisão, na região histórica do bairro Porto, na manhã desta sexta-feira (10)

Publicado em 10 de Março de 2023 às 06:47

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 mar 2023 às 06:47
Polícia Civil realiza a Operação Náufrago, na manhã desta sexta-feira (10), para cumprir oito mandados de busca e apreensão e dois de prisão na região histórica do bairro Porto, em São Mateus, Norte do Espírito Santo. O objetivo é coibir os crimes de tráfico de drogas e homicídios na região.
Ao todo, cerca de 100 agentes de segurança realizam as incursões no local. São policiais civis, militares e apoio da Guarda Municipal de São Mateus. Uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) também participa dos trabalhos.
O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, e o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, acompanham a ação pessoalmente. Foi divulgado que, até o momento, quatro pessoas foram presas e que a ação também visa a coibir a prostituição na região histórica da cidade.
De acordo com o secretário estadual de Segurança Pública (Sesp), Coronel Alexandre Ramalho, foram cumpridos mandados de busca e apreensão no município e quatro indivíduos acabaram presos durante a ação policial. Houve também a apreensão de 1,5 kg de cocaína, pinos da mesma droga e uma quantidade de maconha. 
"Cumprimos mandados de busca e apreensão que resultaram na prisão de quatro indivíduos, a apreensão de drogas, e estou falando de 1,5 kg de cocaína, pinos de cocaína, maconha. Um indivíduo acabou fugindo no momento da abordagem da apreensão de drogas. Contamos com o apoio da aeronave do Notaer, que veio de Vitória. Essa é uma operação que visa a integração das forças levando segurança às comunidades de São Mateus", disse Ramalho.
Por ordem de uma determinação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), a operação passou pelo bairro Porto, na área onde ficam os casarões antigos. Segundo Ramalho, há denúncias de tráfico de drogas e prostituição na região. Foram feitas buscas, mas nada foi encontrado no local, disse o secretário. 
"Recebemos uma determinação do Ministério Público para fazer uma operação na área do Porto, conhecida também como antigos casarões, integramos as forças da Polícia Militar, Civil e a Guarda Municipal de São Mateus, e ali estivemos, fizemos revista em todos os ambientes. Não encontramos nada lá, mas havia uma denúncia de tráfico de drogas e prostituição", contou.

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