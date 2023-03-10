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Serra

Rodovia Norte Sul fica totalmente interditada após caminhão bater em poste

Acidente aconteceu por volta das 18h30 desta quinta-feira (9); além do poste quebrado, fios de energia também bloquearam a pista

Publicado em 09 de Março de 2023 às 21:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2023 às 21:30
O trânsito na Rodovia Norte Sul, altura de São Geraldo, na Serra, ficou totalmente bloqueado após um caminhão de coleta de lixo bater em um poste, na noite desta quinta-feira (9). Além da estrutura ficar atravessada na pista, fios de energia também ficaram pendurados em cima da rua.
De acordo com apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o acidente aconteceu por volta das 18h30. O caminhão foi fazer uma manobra, dando ré, e a parte traseira do veículo atingiu o poste, que quebrou.
Ainda segundo um policial militar que atuou na ocorrência, o caminhão não chegou a subir na calçada para atingir o poste: é que parte da estrutura estava dentro da avenida, por isso o veículo bateu nela.
Até 21h desta quinta, a Rodovia ainda estava completamente bloqueada nos dois sentidos na altura de São Geraldo. A EDP estava no local para reestabelecer a energia, mas sem previsão para o término. A reportagem de A Gazeta pediu detalhes à Polícia Militar, prefeitura e EDP, mas, até a publicação desta matéria, não teve retorno.

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