Rodovia Norte Sul fica totalmente interditada após caminhão bater em poste

O trânsito na Rodovia Norte Sul, altura de São Geraldo, na Serra , ficou totalmente bloqueado após um caminhão de coleta de lixo bater em um poste, na noite desta quinta-feira (9). Além da estrutura ficar atravessada na pista, fios de energia também ficaram pendurados em cima da rua.

De acordo com apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o acidente aconteceu por volta das 18h30. O caminhão foi fazer uma manobra, dando ré, e a parte traseira do veículo atingiu o poste, que quebrou.

Ainda segundo um policial militar que atuou na ocorrência, o caminhão não chegou a subir na calçada para atingir o poste: é que parte da estrutura estava dentro da avenida, por isso o veículo bateu nela.